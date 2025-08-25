България и още седем страни сключиха Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари

България и още седем страни сключиха помежду си Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари, става известно от съобщение, публикувано на сайта на Министерството на финансите. В официалната церемония по сключването на Меморандума за разбирателство за развитие на капиталовите пазари, проведена днес в Загреб, Хърватия, участва заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

Меморандумът е сключен между Министерството на финансите на Република България и министерствата на финансите на Хърватия, Полша, Румъния, Словения, Словашката република, Република Северна Македония и Министерството на националната икономика на Унгария.

Меморандумът урежда институционалното сътрудничество за развитието на по-дълбоки и по-ефективни капиталови пазари в региона, с цел намаляване на пречките пред трансграничните капиталови потоци и улесняване на достъпa до финансиране за предприятията. Това ще стимулира икономическия растеж и ще допринесе за макроикономическата и финансовата стабилност в страните по Меморандума, пише в съобщението.

"Развитието на капиталовите пазари в региона ще улесни мобилизирането на повече частни спестявания за продуктивни инвестиции и устойчив икономически растеж. Местните екосистеми са от съществено значение за осигуряване на финансиране на стартиращите и малките и средни предприятия, а местните инвеститори играят важна роля за периода на първите години от развитието им. Регионалното сътрудничество е важно, за да се осигури възможността на тези предприятия да финансират растежа си и да развиват и трансгранична дейност, тъй като свързаността на капиталовите пазари в региона ще осигури достъп на местните емитенти до повече инвеститори и ще доведе до увеличаване на инвестиционните потоци", коментира заместник-министър Методиев по време на церемонията, цитиран от пресцентъра на финансовото ведомство.

Проектът на Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари бе одобрен на заседание на Министерски съвет, проведено през месец юли тази година, припомня БТА.