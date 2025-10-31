Четирима българи бяха осъдени на между 2 и 4 години затвор за оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж

Четирима българи бяха осъдени днес в Париж на между 2 и 4 години затвор за оскверняването на Мемориала на Холокоста във френската столица, предаде Франс прес.

Вчера прокуратурата поиска именно такива присъди. Процесът за вандалската проява, датираща от май миналата година, започна ден по-рано.

На четиримата българи бяха повдигнати обвинения, че са нарисували по мемориала "червени ръце" - символ, който може да бъде свързан с убийството на израелски войници в Рамала, на Западния бряг на река Йордан, през 2000 г. Има подозрения, че в случая има чуждестранна намеса, отбелязва АФП.

Днес Изправителният съд в Париж осъди на по две години затвор Георги Филипов и Кирил Милушев като извършители на деянието. Организаторите Николай Иванов и Мирчо Ангелов, който се издирва, получиха съответно четири години затвор и три години задочно.

На четиримата българи също така бе наложена забрана да влизат във Франция.

На 14 май миналата година бяха забелязани 35 отпечатъка върху Стената на праведниците, която се намира непосредствено пред мемориала в центъра на Париж.

Разследването показа, че проявата "може да е част от акция по дестабилизирането на Франция, ръководена от разузнавателните служби" на Русия, каза френската служба за борба с чуждестранните цифрови намеси. Според службата случаят е бил използван в социалната мрежа "Екс" от "играчи, свързани с Русия".

Случаят се вписва в серия от подобни прояви, като например оставянето на свински глави пред няколко джамии.

Оскверняването на Мемориала на Холокоста е обаче първият такъв случай, който е разгледан в съда.

В съдебното решение се отбелязва, че е ясно, че става дума за действие, дирижирано отвън, което е било извършено с враждебен умисъл да се повлияе неблагоприятно върху съществуващите разделения във френското общество.