Колекция от автентични български носии представя в изложба в Художествената галерия в Разград майсторката везбарка Детелина Дачева

Автентични български носии от различни етнографски области в страната са представени в изложбата „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“ на майсторката везбарка Детелина Дачева. Общо 16-те народни носии, подредени в стъклената зала на Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ в Разград, са празнични и сватбени.

„В навечерието на Деня на будителите си припомняме всички онези, които със слово, знание и вдъхновение са съхранили дух през вековете. Изложбата на народни носии и шевици, която представям, е един поклон пред тяхното дело“, каза при откриването на експозицията Дачева. Тя подчерта, че във всяка шевица, във всеки цвят и орнамент е вплетена мъдрост и памет на народа ни.

„Днес ние просто се любуваме на красотата на българската носия. Почитаме корените си, вдъхновяваме се от миналото, продължаваме да будим духа на България чрез традициите“, каза още авторката на изложбата. Тя отправи специално послание към младите хора и децата - да пазят обичаите, да се учат и носят българския дух с гордост. „Вие сте новите будители, които ще продължат да пишат историята на България със своя талант и любов към родното“, заяви Детелина Дачева. Тя обяви, че дарява на Регионалния исторически музей в Разград Хърцойската носия, която е част от изложбата. Носията е стогодишна и официално ще бъде предадена на ръководството на музея на 10 ноември.

„Във всяка една от носиите, които погледнем, виждаме българския дух. Тази красота ни вдъхва надеждата, че красивото, българското ще пребъде“, каза в приветствието си зам.-кметът Елка Неделчева. Тя определи Дачева като културен посланик на обединяването на минало, настояще и бъдеще. С пожелание за много творчески успехи и колекции към Детелина Дачева се обърна и директорът на музея Таня Тодорова.

Специален гост на откриването на изложбата беше акад. д-р Иван Симеонов, специалист по „Етнография и материална култура”. Той благодари на Дачева, че присъстващите могат да съпреживеят културното наследство, което виждат. „Тази красота, която ни препраща към нашите родови корени, към първоизвора, към народната ни памет, съхранила в себе се мисли, спомени, обичаи, от които тези костюми са неизменна и неразделна част. Те са правени в миналото с любов, надежди и трепет от всяко българско семейство, за да могат да облекат себе се, децата си и в най-тържествения ден - сватбата, техните дъщери да изглеждат по достоен начин“, отбеляза акад. Симеонов. Той подчерта, че носиите няма как да бъдат изработени без майстори, какъвто е Детелина Дачева. По думите му нейният труд е толкова важен и значим в съвремието, защото, ако няма хора като нея, няма какво да се запази за поколенията.

На откриването на експозицията присъства и северняшкият народен певец Петър Кирилов, който представи пред гостите своя втори сборник с автентични народни песни „Стари песенни съкровища“. В него са събрани 57 народни песни, един безценен бисер, съхраняващ „песенната изповед на българите“.

Експозицията ще остане отворена за посетители в Художествената галерия в Разград до 7 ноември.