Протест на работници от текстилния сектор в Лесото, засегнати от американските мита

Стотици работници от текстилната индустрия в Лесото излязоха на протест днес по улиците на столицата Масеру, за да осъдят масовите съкращения в сектора, настъпили след налагането на високи мита за внос в САЩ, предаде Франс прес.

Тази малка, бедна и планинска страна с население от 2,3 милиона души, разположена в пределите на Република Южна Африка, бе тежко засегната от наложените от администрацията на президента Доналд Тръмп мита в размер на 50 на сто в началото на април – най-високите до този момент за една държава, преди те да бъдат намалени до 15 на сто през юли.

Текстилният сектор, който е най-големият работодател в страната, бе особено засегнат, тъй като доскоро се възползваше от безмитен достъп до американския пазар по силата на приетия през 2000 г. Закон за африканския растеж и възможности (AGOA - търговска сделка между САЩ и Субсахарска Африка - търговска инициатива на Вашингтон, която предлага на отговарящите на условията африкански държави безмитен достъп до американския пазар), чието действие изтече в края на септември.

"Лесото трябва да потърси диалог с американската администрация да намали митата до 10 на сто", за да се ограничи неравнопоставеността спрямо други африкански производители, като Кения и Есватини, които са обект на по-ниски ставки, призова Сам Мокхеле, генерален секретар на Националния синдикат на работниците в текстилната индустрия и свързаните с нея индустрии (NCTAWU).

"Правителството трябва незабавно да преговаря с Вашингтон за подновяване на Закона за африканския растеж и възможности", допълни Мокхеле.

В началото на октомври Белият дом обяви, че подкрепя идеята за едногодишно продължаване на това споразумение, но до момента не е взето решение.

Лесото обяви национално извънредно положение през юли заради рязкото нарастване на безработицата, която още през февруари засегна 38 на сто от младите хора. Правителството предупреди, че може да бъдат загубени до 40 000 работни места.

"Фабриките затварят заради американските мита, а без Закона за африканския растеж и възможности ситуацията само ще се влоши", казва шивачката Мамакало Мохапи, взела участие в протеста.

"Работя в текстилната индустрия от февруари 2000 г. Не искам да изгубя работата си – още не съм на възраст за пенсия, а и не желая децата ми да се грижат за мен", допълва тя.