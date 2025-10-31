Подробно търсене

Протест на работници от текстилния сектор в Лесото, засегнати от американските мита

Марин Милков
Протест на работници от текстилния сектор в Лесото, засегнати от американските мита
Протест на работници от текстилния сектор в Лесото, засегнати от американските мита
Снимка: AP/Bram Janssen
Масеру, Лесото,  
31.10.2025 18:46
 (БТА)

Стотици работници от текстилната индустрия в Лесото излязоха на протест днес по улиците на столицата Масеру, за да осъдят масовите съкращения в сектора, настъпили след налагането на високи мита за внос в САЩ, предаде Франс прес.

Тази малка, бедна и планинска страна с население от 2,3 милиона души, разположена в пределите на Република Южна Африка, бе тежко засегната от наложените от администрацията на президента Доналд Тръмп мита в размер на 50 на сто в началото на април – най-високите до този момент за една държава, преди те да бъдат намалени до 15 на сто през юли.

Текстилният сектор, който е най-големият работодател в страната, бе особено засегнат, тъй като доскоро се възползваше от безмитен достъп до американския пазар по силата на приетия през 2000 г. Закон за африканския растеж и възможности (AGOA - търговска сделка между САЩ и Субсахарска Африка - търговска инициатива на Вашингтон, която предлага на отговарящите на условията африкански държави безмитен достъп до американския пазар), чието действие изтече в края на септември.

"Лесото трябва да потърси диалог с американската администрация да намали митата до 10 на сто", за да се ограничи неравнопоставеността спрямо други африкански производители, като Кения и Есватини, които са обект на по-ниски ставки, призова Сам Мокхеле, генерален секретар на Националния синдикат на работниците в текстилната индустрия и свързаните с нея индустрии (NCTAWU).

"Правителството трябва незабавно да преговаря с Вашингтон за подновяване на Закона за африканския растеж и възможности", допълни Мокхеле.

В началото на октомври Белият дом обяви, че подкрепя идеята за едногодишно продължаване на това споразумение, но до момента не е взето решение.

Лесото обяви национално извънредно положение през юли заради рязкото нарастване на безработицата, която още през февруари засегна 38 на сто от младите хора. Правителството предупреди, че може да бъдат загубени до 40 000 работни места.

"Фабриките затварят заради американските мита, а без Закона за африканския растеж и възможности ситуацията само ще се влоши", казва шивачката Мамакало Мохапи, взела участие в протеста.

"Работя в текстилната индустрия от февруари 2000 г. Не искам да изгубя работата си – още не съм на възраст за пенсия, а и не желая децата ми да се грижат за мен", допълва тя.

/ЕС/

Свързани новини

01.08.2025 08:47

Тръмп подписа нов указ с мита от 10 до 50 на сто за почти всички търговски партньори на САЩ и отложи влизането им в сила със 7 дни

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на нови мита, които повишават средната ставка върху вноса на стоки от почти всички търговски партньори на САЩ с между 10 на сто и 50 на сто, предадоха световните
01.08.2025 07:00

Пет големи категории стоки, за които потребителите в САЩ ще плащат повече заради по-високите мита

Обявени с голям шум, а впоследствие отложени с 90 дни, новите мита, които президентът на САЩ Доналд Тръмп погрешно представя като „реципрочни“, трябва да влязат в сила на 1 август. Очаква се те да окажат средносрочно въздействие върху цените на
09.07.2025 20:37

Митата на Тръмп водят до национална катастрофа в текстилния сектор на Лесото

Лимфо Лефалатса научава, че е загубила работата си във фабрика за текстил в Лесото поради решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да удари малката ѝ африканска страна с осакатяващи ставки върху износа за американския пазар, пише
04.07.2025 05:39

На около сто страни ще бъдат наложени мита от десет процента, заяви американският министър на финансите

САЩ ще наложат мита от 10% на около сто държави, заяви снощи американският министър на финансите Скот Бесент, цитиран от Ройтерс, и добави, че очаква преди крайния срок от 9 юли, когато митата трябва да се повишат драстично, да има "вълна" от търговски споразумения.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:28 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация