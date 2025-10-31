Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при равенство на Елферсберг срещу Хановер 96

Отборът на българския национал Лукас Петков Елферсберг завърши 2:2 с Хановер 96 в мач от 11-ия кръг на Втора Бундуслига. Петков отбеляза попадение за своя тим, но пропусна дузпа. Със спечелената точка отборът се изкачи на второ място в класирането с 23 пункта, като има една по-малко от лидера Шалке 04.

Лукас Петков започна мача като титуляр и откри резултата в 22-ата минута, след като се възползва от асистенция на Джае Гуамерах.

Хановер 96 стигна до изравнителен гол в 42-ата минута, когато Флориан Льо Жонкур си отбеляза автогол.

В 80-ата минута Елферсберг спечели дузпа, а зад топката застана Лукас Петков, който стреля слабо в десния ъгъл и вратаря отрази. Бамбасе Конте бе най-съобразителен при добавката и с плътен удар прати топката в мрежата на гостите. Само пет минути по-късно Хановер 96 отново изравни чрез Вирджил Гита.

В следващия кръг Елферсберг ще гостува на Шалке 04.