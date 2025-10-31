Чистите технологии и изкуственият интелект са ключови за устойчивия растеж на Европа, каза Екатерина Захариева на форум

Зеленият преход и развитието на изкуствения интелект са едновременно предизвикателство и възможност за Европа. От нас зависи да намерим правилния баланс между иновациите и отговорното регулиране, заяви европейският комисар за стартиращите компании, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева по време на Международната конференция iN Sofia 2025, която се провежда в хотел "Хилтън".

В началото на своето изказване Захариева поздрави организаторите за провеждането на форума и подчерта, че той дава възможност да се обобщят ключовите дебати, които текат в Европа и по света относно зелената трансформация и ролята на технологиите в нея.

"Днес чуваме различни мнения – че преходът е прекалено бърз или че трябва да действаме по стария начин. Аз вярвам, че решението е по средата - да опазим планетата, като едновременно запазим конкурентоспособността на нашата индустрия и икономика“, каза Захариева.

По думите ѝ само през последната година 4 процента от ръста на заетостта в Европейския съюз се дължи на чистите технологии. Инвестициите в сектора са нараснали със 111 процента през последното десетилетие, достигайки 335 милиарда евро през 2024 г. и осигурявайки заетост на над 1,8 милиона души.

Комисарят подчерта, че Европейската комисия вече е предприела конкретни стъпки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, като ефектът от тези мерки ще се усети през следващите месеци.

Втората основна тема в изказването ѝ беше ролята на изкуствения интелект (ИИ). "Изкуственият интелект ще промени всичко - от индустрията до начина, по който живеем. Не можем да си позволим нито да го оставим напълно нерегулиран, нито да го ограничим до степен, която убива иновациите. Трябва да създадем законодателство, което стимулира развитието му и в същото време осигурява доверие и защита на гражданите", заяви Захариева.

Тя припомни, че Европейският акт за изкуствения интелект е първият по рода си в света и въвежда единни правила за всички държави членки. "Вместо 27 различни режима вече имаме общ подход. Разбира се, ще следим как работи на практика и ще правим корекции, ако е необходимо", допълни тя.

Захариева акцентира, че развитието на ИИ е тясно свързано с енергийния преход. "Изкуственият интелект изисква огромни количества енергия, затова инвестициите в чиста енергия и инфраструктура са ключови. България има значителен потенциал в тази посока", каза тя.

Комисарят обърна внимание и на инициативите за подпомагане на стартиращите компании и младите учени в Европа. "Само по програмата "Хоризонт Европа" финансирането е близо 100 милиарда евро. По нея вече се плащат заплати на най-добрите млади учени, които избират да работят в Европа. Имаме рекорден интерес – над 17 000 заявления за участие", отбеляза Захариева.

Тя изрази увереност, че България има потенциал да се превърне във важен център за научни изследвания и иновации. "Имаме таланти, предприемачески дух и подкрепа от европейските инструменти. Вярвам, че страната ни може да бъде сред водещите в региона по развитие на високите технологии", каза тя в заключение.

Захариева обяви, че през следващите два до три месеца Европейската комисия ще предложи нови инициативи за стартиращите компании и ще работи за довършването на единния цифров и иновационен пазар.