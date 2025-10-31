Конкурентоспособността има нови характеристики, каза заместник-министър Мартин Дановски на форум

Скорост, адаптивност и възможност за непрекъснато иновиране - това са трите нови характеристики на конкурентоспособността, около които има консенсус както на национално, така и на европейско равнище. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски по време на конференцията iN Sofia 2025, която се провежда в столичния хотел "Хилтън" и се организира от Economic.bg.

"Трябва да гледаме на конкурентоспособността през нова матрица. Ако всяка нова система, която въвеждаме, може да отговори на поне две от трите характеристики – скорост, адаптивност и иновации - можем да я определим като подходяща за повдигане на конкурентоспособността на целия Европейски съюз", посочи Дановски.

По думите му приемането на тези характеристики означава изработване на общо разбиране за това какви инструменти трябва да съдържа следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. Заместник-министърът подчерта, че е важно да се създадат условия компаниите от всички държави членки - особено от догонващите икономики - да имат достъп до по-голямата европейска сцена по предвидим и прозрачен начин, както и да се съюзяват в консорциуми.

От гледна точка на Министерството на иновациите и растежа трансформацията на българската икономика според новите принципи на конкурентоспособност е неразривно свързана с качеството на икономическия растеж. В контекста на предстоящото въвеждане на еврото през 2026 г. Дановски изтъкна, че приоритет става развитието на иновационно-технологични предимства и създаването на нова добавена стойност, съобразена с европейските изисквания за икономически и ресурсен суверенитет.

“Задачата ни в МИР е да се опитаме да дадем подобна форма, вектор и скорост на този растеж“, обобщи заместник-министър Дановски. Той подчерта и необходимостта да се обърне внимание и на съществуващата индустрия за технологичното ѝ обновление и в научно-изследователското поле, за да постигне по-високо ниво в своите резултатите.

По думите му това е фундаментален фактор за повишаване качеството на стопанския растеж в България.



Събитието iN Sofia 2025 събра представителите на ключови европейски и български институции, бизнес лидери и политици, за да формулират новата рамка на конкурентоспособна и декарбонизирана европейска индустрия с активната роля на България. Специален участник на събитието беше Екатерина Захариева, европейски комисар за стартиращите компании, научните изследвания и иновациите.