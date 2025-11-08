"Алтернатива за Германия" отхвърли обвиненията за "държавна измяна", предизвикани от посещението на нейни депутати в Русия

Партията "Алтернатива за Германия" (АзГ) отхвърли днес обвиненията за "държавна измяна" предизвикани от плановете на няколко от депутатите на крайнодясната партия да посетят Русия през следващата седмица, предаде ДПА.

Пътуването предизвика остри критики от консервативни германски политици заради войната на Русия с Украйна.

Генералният секретар на баварския Християнсоциален съюз (ХСС) Мартин Хубер, нарече хода "държавна измяна" и определи партията като "рупор на Москва".

"Всеки, който позволява на подчинените на Путин да диктуват политиките им, не е патриот, а марионетка и риск за нашата страна", добави той в коментар за бизнес вестника "Ханделсблат".

Високопоставеният представител на АзГ Бернд Бауман обаче сравни ситуацията с посещенията на германски консервативни политици в Москва през 1987 г., по време на войната на Съветския съюз с Афганистан.

Той също така подчерта, че парламентарната група на АзГ единодушно е приела резолюция, осъждаща нападението на Русия срещу Украйна "недвусмислено като война, противоречаща на международното право".

Делегацията на "Алтернатива за Германия" включва двама депутати в Бундестага, долната камара на германския парламент, както и един регионален политик и депутат от Европейския парламент.

Групата ще пътува до Русия, за да участва в "Симпозиум БРИКС Европа", като сред лекторите е посочен бившият руски президент Дмитрий Медведев.

Страните от БРИКС, които ще участват включват членовете основатели Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, както и други държави.

"Алтернатива за Германия", антиимигрантска партия, която се противопоставя на санкциите, наложени на Москва заради войната в Украйна, многократно е попадала в заглавията на вестниците с проруските си позиции.