Група депутати от партия "Алтернатива за Германия" ще посетят следващата седмица Русия

Десислава Иванова
Предизборен плакат на партия "Алтернатива за Германия", на който пише "Време е за АзГ". Снимка: Michael Sohn/АП
Берлин,  
06.11.2025 16:26
 (БТА)

Няколко видни представители на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се готвят да посетят следващата седмица Русия, потвърди партията, цитирана от ДПА.

Посещението вероятно ще предизвика възмущение, тъй като официалните връзки с Русия са на практика замразени заради войната в Украйна, отбелязва информационната агенция.

Депутатите от АзГ Щефен Котре и Райнер Ротфус се очаква да участват в конференция в черноморския курортен град Сочи, каза говорител на парламентарната група на партията.

Те ще бъдат придружени от Йорг Урбан, който оглавява подразделението на АзГ в източногерманската провинция Саксония, каза за ДПА партийната група в регионалния парламент.

Според партийни източници делегацията ще включва и евродепутата Ханс Нойхоф.

Парламентарната група на АзГ в Саксония каза, че политиците ще пътуват до Русия, за да участват в симпозиума "БРИКС - Европа". Сред ораторите на форума се очаква да бъде бившият руски президент Дмитрий Медведев.

БРИКС включва страните основателки Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, и още няколко държави.

"Санкциите срещу Русия причиняват на страната ни значителни вреди. Щом АзГ влезе в правителството, ще ги премахнем", заяви Урбан в отговор на въпрос за посещението.

"Ние представляваме германските интереси, които федералното правителство вече не отстоява: достъпни енергийни доставки, мирна дипломация, контакти с представители на страните от БРИКС", каза за ДПА Котре.

АзГ - антиимигрантска партия, която е против санкциите, наложени на Москва заради войната в Украйна - нееднократно е привличала вниманието с дружеското си отношение към Русия.

/ЛМ/

Свързани новини

06.11.2025 15:13

Германският парламент свали имунитета на депутат от "Алтернатива за Германия", за да позволи извършването на обиски

Долната камара на германския парламент гласува днес за свалянето на имунитета на крайнодесния депутат Раймонд Шайрих, член на антиимигрантската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), за да позволи на властите да извършат претърсвания по съдебна
21.10.2025 14:53

"Алтернатива за Германия" предложи Тръмп да стане почетен гражданин на германски окръг

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) предложи американският президент Доналд Тръмп да стане почетен гражданин на окръг Бад Дюркхайм в Югозападна Германия, предаде ДПА.  Родът на Тръмп произхожда от Калщат – малко лозарско селище в
20.10.2025 14:52

Германският канцлер обяви война на крайната десница преди началото на натоварена предизборна година

Германският канцлер Фридрих Мерц, който е начело и на консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС), обяви днес война на крайната десница в Германия, като я определи за "главен политически съперник" преди предстоящите пет провинциални

