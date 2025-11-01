Северният сръбски град Нови Сад посрещна хиляди студенти и граждани за годишнината от трагедията на местната жп гара

Граждани на северния сръбски град Нови Сад излязоха по улиците късно вечерта на 31 октомври, за да посрещат хилядите студенти и демонстранти за годишнината от срутването на козирката на местната жп гарата на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души.

С фойерверки, одобрителни възгласи и овации десетки хиляди приветстваха студенти и граждани, пристигнали пеша в Нови Сад от различни краища на Сърбия, за да отбележат трагичната годишнина.

Първи в Нови Сад пристигнаха студентите от югозападния сръбски град Нови Пазар, които изминаха пеша разстояние от над 400 километра.

В Нови Сад дойдоха и българи от източния сръбски град Цариброд (Димитровград).

Колони от над 4000 студенти и граждани от Белград извървяха около 90 км пеша до моста "Свобода" на р. Дунав в Нови Сад, където бяха посрещнати от колегите си от университета в Нови Сад.

От най-големият град в Източна и Южна Сърбия Ниш се придвижиха до Нови Сад с велосипеди.

Жители на Нови Сад връчиха на всички благодарствени грамоти „за всяка стъпка, направена в борбата за свобода“.

Посрещането, което продължи около пет часа, завърши с полагане на цветя пред жп гарата и отдаване на почит към 16-те жертви.

Възпоменателното събиране 1 ноември беше свикано от студенти, които от година оглавяват антиправителствени протести, настоявайки виновните за трагедията в Нови Сад да понесат наказателна и политическа отговорност.

През май студентите поискаха предсрочни парламентарни избори, но президентът Александър Вучич отказа да ги свика.

През лятото мирните протести прераснаха в прояви на гражданско неподчинение и сблъсъци на протестиращите с полицията, масови арести и обвинения към силите на реда в прекомерна употреба на сила.