Сбиване и димки пред сръбския парламент, майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад започна гладна стачка

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Снимка: АП
Белград,  
03.11.2025 01:00
Протестиращи и привърженици на управляващите в Сърбия се сбиха на 2 ноември пред сградата на парламента в Белград преди полицията да се намеси и да ги раздели с кордон.

До множеството инциденти се стигна по-малко от 24 часа след възпоменателните събития по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. 

Напрежението започна в ранните следобедни часове в сръбската столица Белград, когато двете групи се събраха пред парламента. Тогава се случи първият инцидент - полицията изблъска протестиращите, но те отново се събраха при близкото кръстовище. 

С падането на нощта пиротехнически средства и бутилки полетяха от лагера на поддръжниците на сръбския президент Александър Вучич към студентите и гражданите, които сутринта на  2 ноември дойдоха в Белград, за да подкрепят гладната стачка на майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад.

В 11.52 ч. местно време на 2 ноември Диана Хърка застана пред Народната Скупщина в Белград и обяви, че ще се бори докрай, защото една година няма осъдени за смъртта на сина й Стефан и останалите 15 загинали под козирката на жп гарата в Нови Сад.

Началният час на нейната гладна стачка е символичен, тъй като в 11.52 ч. местно време, на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад.

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

В началото протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и демонстранти, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

На 2 ноември Хърка призова президентът Александър Вучич да насрочи предсрочни парламентарни избори и "да дойде да я погледна в очите, а да не се държи като страхливец".

Хърка, която носи икона и снимка на сина се обърна в късните часове на 2 ноември към полицаите и ги предупреди, че те ще носят отговорност за инцидентите пред сръбския парламент.

"Свалете щитовете си и ме погледнете в очите", каза тя. 

С напредването на нощта все повече хора се присъединиха към първоначално малката група, която пристигна с Диана Хърка от Нови Сад.

Представители на опозицията се появиха пред парламента и оказаха подкрепа на Хърка, призовавайки хората да излязат на улицата и да се борят за свободата си.

Студентите, участващи в блокадите на факултети призоваха да не се отговаря на провокации от страна на привържениците на управляващите.

Част от гражданите влязоха в словесни сблъсъци с представителите на силите за борба с масови безредици и ги призоваха да свалят специалното си снаряжение.

Президентът Александър Вучич призова за спокойствие и деескалация на напрежението. 

Той заяви пред частната телевизия „Пинк“, че „участващите в блокади“ са хвърляли камъни, пръчки, бутилки и факли по хората, запалили са палатка и са ранили няколко души и един полицай.

Вучич каза още, че организаторите на инцидентите на 2 ноември са във връзка с няколко служители на американското посолство в Белград

 „Това е донякъде очаквано и не е изненада за нас, за държавата, защото следим контактите на онези, които са искали да предизвикат хаос с определени чуждестранни структури“, каза сръбският президент.

Сръбското министерство на вътрешните работи и Агенцията за сигурност и информация (БИА) излязоха със съвместно изявление, в което осъждат инцидентите в центъра на Белград „по най-категоричен начин“.

За първи път от началото на антиправителствените протести Вучич отправя критики към американски дипломати.

По-рано през деня той за пореден път обяви, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

