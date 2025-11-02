Майката на една от 16-те жертви на инцидента в северния сръбски град Нови Сад започва гладна стачка днес

Майката на една от 16-те жертви на инцидента преди една година в северния сръбски град Нови Сад започва гладна стачка днес в Белград.

Диана Хърка, майката на Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, обяви вчера, че ще започне гладна стачка пред сградата на сръбския парламент днес в 11:52 ч., местно време(12:52 ч. българско време) като „израз на критика към режима на Александър Вучич, който от година крие истината за убийството“ на сина ѝ и останалите 15 жертви.

"Започнах да гладувам в 11:52 ч., исканията са ясни - първо да има присъди за срутването на козирката на гарата, освобождаване на всички задържани студенти и да бъдат разписани предсрочни парламентарни избори. Аз ще стигна до край!", каза Хърка пред БТА.

"Никой нищо не направи за една година, арестуваха хората, арестуваха студентите, това повече няма да позволим", добави Диана Хърка.

По време на нейното изявление пред сградата на сръбския парламент тя бе обградена от студенти и граждани, които я аплодираха в знак на подкрепа.

Студентите, участващи в блокади на факултети, тръгнаха пеша от Нови Сад за Белград тази сутрин в знак на солидарност с исканията и действията на Хърка.