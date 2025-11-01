Подробно търсене

Десетки хиляди сърби почитат паметта на жертвите на инцидента на гарата в Нови Сад преди една година

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Нови Сад  
01.11.2025 17:12
 (БТА)

Десетки хиляди сърби почитат днес паметта на жертвите на трагедията в Нови Сад (Северна Сърбия), където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и причини смъртта на 16 души.

Река от хора се изля по улиците на града, когато хиляди се поклониха, поднесоха цветя и запалиха свещи пред огражданията на жп гарата, а по лицата на мнозина се стичаха сълзи.

"Тъжни сме, няма виновни за тази трагедия, нима е възможно!", каза за БТА 25-годишната Ивана Гърбич, която пристигна снощи в Нови Сад пеша от южнобанатския град Вършац.

"Тази година е най-трагичната година в най-новата история на Сърбия, никой не е осъден и вижда се, че режимът се опитва да се предпази, но хората са осъзнати и ще се преборят виновните да бъдат наказани", каза за БТА Никола Миличевич от западния сръбски град Шабац.

В 11.52 ч местно време (12.52 бълг. време) десетки хиляди запазиха 16 минути мълчание в памет на 16-те жертви. Заради "летните" 22 градуса на днешния 1 ноември,  вълнението и огромното стълпотворение на хора, няколко души припаднаха.

Никой в Нови Сад не носеше в ръцете си сръбското знаме, тъй като правителството обяви 1 ноември за Ден на национален траур и забрани развяването на националния флаг и разпореди държавните и местните институции да го спуснат наполовина. 

В Нови Сад граждани се събраха на 16 места, за да отбележат паметта на 16-те жертви, а тези, които не успяха да пристигнат в града, излязоха от колите си на магистралата и останаха прави в мълчание в продължение на 16 минути.

През целия ден студенти, интелектуалци и близки на загиналите изнасяха речи на специално организираните трибуни.

На места в града възникнаха аварии на водопровода, а електричеството в два от факултетите на университета в Нови Сад бе прекъснато без обяснение.

Местата в хотелите и ресторантите свършиха още вчера, а много сърби пристигнаха в Нови Сад със семействата си и ще останат в града и утре.

През целия ден в града има засилено полицейско присъствие, включително и на служители на сръбското министерство на вътрешните работи в цивилно облекло.

Майката на една от 16-те жертви на инцидента в северния сръбски град Нови Сад започва гладна стачка

 Дияна Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в северния сръбски град Нови Сад преди една година, обяви, че започва гладна стачка. „Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души. Някой трябва да бъде подведен под отговорност за това.

