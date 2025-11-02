Година след трагедията в Нови Сад студентите обявиха, че ще се борят, докато истината възтържествува

Година след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души при срутването на бетонната козирка на жп гарата, а един бе тежко ранен, студентите отправиха послание към управляващите.

"До утре и до всеки следващ ден, докато възтържествува истината", написаха студентите на транспарант, който спуснаха от Петроварадинската крепост, разположена на десния бряг на река Дунав в Нови Сад.

Сърби от диаспората отбелязаха годишнината в над 60 града по света, а студентите им благодариха от Нови Сад.

В сръбската столица Белград и в най-големия град в Източна и Южна Сърбия - Ниш, се състояха възпоменателни събирания по повод трагедията. Там имаха възможност да отдадат своята почит тези, които не успяха да отидат до Нови Сад.

Майка на една от 16-те жертви обяви, че започва гладна стачка в знак на протест срещу липсата на осъдени и подведени под отговорност за корупция по делото за рухването на козирката на жп гарата.

Съдебен процес все още не е започнал, води се разследване. В средата на ноември е насрочено първото изслушване на бившия министър на транспорта Горан Весич, който подаде оставка дни след трагедията, но обяви, че не се чувства виновен за случилото се.

Според сръбското Министерство на вътрешните работи вчера в Нови Сад е имало около 39 хиляди души, според Франс прес са присъствали най-малко 100 000 души.

Дни наред студенти и граждани от различни части на Сърбия вървяха пеша до Нови Сад.

Най-дългият маршрут от 420 км, който изминаха студентите до Нови Сад, е от населения с бошняци град Нови Пазар (Югозападна Сърбия).

Възпоменателното събитие в Нови Сад една година по-късно е кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след трагедията.

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

В началото протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и демонстранти, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.