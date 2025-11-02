Подробно търсене

Година след трагедията в Нови Сад студентите обявиха, че ще се борят, докато истината възтържествува

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Студенти и граждани изпълниха улиците и мостове над р. Дунав в северния сръбски град Нови Сад една година след рухването на козирката на местната жп гара, причинило смъртта на 16 души Снимка AП/Armin Durgut
Белград,  
02.11.2025 01:19
 (БТА)

Година след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души при срутването на бетонната козирка на жп гарата, а един бе тежко ранен, студентите отправиха послание към управляващите.

"До утре и до всеки следващ ден, докато възтържествува истината",  написаха студентите на транспарант, който спуснаха от Петроварадинската крепост, разположена на десния бряг на река Дунав в Нови Сад.

Сърби от диаспората отбелязаха годишнината в над 60 града по света, а студентите им благодариха от Нови Сад.

В сръбската столица Белград и в най-големия град в Източна и Южна Сърбия - Ниш, се състояха възпоменателни събирания по повод трагедията. Там имаха възможност да отдадат своята почит тези, които не успяха да отидат до Нови Сад.

Майка на една от 16-те жертви обяви, че започва гладна стачка в знак на протест срещу липсата на осъдени и подведени под отговорност за корупция по делото за рухването на козирката на жп гарата.

Съдебен процес все още не е започнал, води се разследване. В средата на ноември е насрочено първото изслушване на бившия министър на транспорта Горан Весич, който подаде оставка дни след трагедията, но обяви, че не се чувства виновен за случилото се.

Според сръбското Министерство на вътрешните работи вчера в Нови Сад е имало около 39 хиляди души, според Франс прес са присъствали най-малко 100 000 души.

Дни наред студенти и граждани от различни части на Сърбия вървяха пеша до Нови Сад.

Най-дългият маршрут от 420 км, който изминаха студентите до Нови Сад, е от населения с бошняци град Нови Пазар (Югозападна Сърбия).

Възпоменателното събитие в Нови Сад една година по-късно е  кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след трагедията.

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

В началото протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и демонстранти, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Свързани новини

01.11.2025 20:24

Възпоменанието на годишнината от трагедията в Нови Сад премина без инциденти, съобщи сръбското МВР

Възпоменателното събитие по повод една година от трагедията в Нови Сад, където при инцидент на жп гарата на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души премина без инциденти, съобщи сръбското МВР.    
01.11.2025 17:51

Майката на една от 16-те жертви на инцидента в северния сръбски град Нови Сад започва гладна стачка

 Дияна Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в северния сръбски град Нови Сад преди една година, обяви, че започва гладна стачка. „Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души. Някой трябва да бъде подведен под отговорност за това.
01.11.2025 17:12

Десетки хиляди сърби почитат паметта на жертвите на инцидента на гарата в Нови Сад преди една година

Десетки хиляди сърби почитат днес паметта на жертвите на трагедията в Нови Сад (Северна Сърбия), където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и причини смъртта на 16 души. Река от хора се изля по улиците на града, когато
01.11.2025 02:31

Северният сръбски град Нови Сад посрещна хиляди студенти и граждани за годишнината от трагедията на местната жп гара

Граждани на северния сръбски град Нови Сад излязоха по улиците късно вечерта на 31 октомври, за да посрещат хилядите студенти и демонстранти за годишнината от срутването на козирката на местната жп гарата на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души.
01.11.2025 00:04

Сръбското правителство обяви 1 ноември за ден на траур по повод годишнината от трагедията в Нови Сад

Сръбското правителство обяви 1 ноември за Ден на траур заради годишнината от смъртта на 16 души при срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, предаде националната сръбска телевизия РТС.
31.10.2025 23:51

Всички влакове в Сърбия са спрени от движение заради сигнал за бомби

Компанията „Сърбиявоз“ обяви, че движението на всички пътнически влакове е спряно поради анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и жп линии, предават местните медии.
31.10.2025 18:01

Посланиците в Сърбия на страните от ЕС се обърнаха с призив за ненасилие на утрешния протест в Нови Сад по повод годишнината от трагедията

Посланиците на страните членки на ЕС в Сърбия, между които и България,  се обърнаха с призив за ненасилие на утрешния протест в Нови Сад по повод годишнината от трагедията на жп гарата, където на 1 ноември 2024 г.  загинаха 16 души. Това съобщиха за

