Възпоменанието на годишнината от трагедията в Нови Сад премина без инциденти, съобщи сръбското МВР

Възпоменателното събитие, организирано от студенти по повод една година от трагедията в Нови Сад, където при срутване на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, премина без инциденти, съобщи сръбското МВР.

От ведомството напомниха, че събиранията на граждани на 16 места в северния сръбски град днес не са регистрирани предварително в полицията.

По данни на сръбското МВР в 11:52 ч. местно време (12:52 ч. българско време) по време на 16-те минути мълчание в памет на 16-те жертви в Нови Сад, са присъствали около 39 хиляди души.

Дни наред студенти и граждани от различни части на Сърбия вървяха пеша до Нови Сад.

Най-дългият маршрут от 420 км, който изминаха студентите до Нови Сад, е от населения с бошняци Нови Пазар (Югозападна Сърбия).

Днешното възпоменателно събитие в Нови Сад е кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души.

Студентите блокираха над 60 факултета, а протестите се превърнаха в масови.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.