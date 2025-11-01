Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Сръбското правителство обяви 1 ноември за ден на траур по повод годишнината от трагедията в Нови Сад
БТА, Белград(14 юни 2024) Ежедневие в столицата на Сърбия, Белград. На снимката: сградата на Сръбското правителство (Влада). Снимка: Владимир Шоков/БТА
Белград,  
01.11.2025 00:04
 (БТА)

Сръбското правителство обяви 1 ноември за Ден на траур заради годишнината от смъртта на 16 души при срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, предаде националната сръбска телевизия РТС.

Преди година, на 1 ноември 2024 г., 16 души загинаха, а един беше тежко ранен, когато бетонната козирка на наскоро реконструираната жп гара в Нови Сад се срути.

Годишнината от трагедията ще бъде отбелязана в Нови Сад в събота.

Хиляди  студенти и граждани от цяла Сърбия от дни вървят пеша, за да участват във възпоменателното събитие в Нови Сад.

В Сърбия от година се провеждат протести, водени от студенти, участващи  в блокади на факултети, заради случилото се в Нови Сад.

Протестиращите настояват виновните да понесат наказателна и политическа отговорност за 16-те жертви на срутването на козирката на жп гарата и свикване на предсрочни парламентарни избори.

Денят на траур включва спускане на знамето наполовина с подходящо осветление през нощта, а медиите, музеите, театрите, кината и спортните зали са длъжни да представят програми и музика в унисон с траура, се казва в съобщение на сръбското правителство, цитирано от РТС.

/ПК/

Към 01:37 на 01.11.2025 Новините от днес

