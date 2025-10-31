Писателят Галин Никифоров говори във Велико Търново за новия си роман „Бяла светлина“

Писателят Галин Никифоров говори във Велико Търново за своите книги и новия си готов роман „Бяла светлина“, който според него вероятно ще излезе през пролетта на 2026 г. Срещата с читатели в Клуб ТаМ бе част от литературния формат за представяне на творци и книги „Близък прочит“ и беше водена от създателите на инициативата Александър Христов и Северина Плачкова.

Пред гостите на събитието авторът разкри повече подробности за следващата си книга, която е свързана с последния му роман „Черна светлина“. Литературовед ги е определил като Ин и Ян романи, защото в „Бяла светлина“ действието е същото, но е пречупено през погледа на съпругата на главния герой в „Черна светлина“. В новата си книга Никифоров говори за женския подход към една трагедия, който според него е по-смирен и толерантен от мъжкия.

Аз винаги съм харесвал поведението на жените, тяхното търпение и мъдрост в трудни моменти, начина, по който възприемат болката, каза писателят. Те умеят да я поставят до себе си, да я изучат и по този начин да израснат, докато ние мъжете обикновено реагираме повече с гордостта си и стигаме до крайности, допълни той. Според автора новият му роман е по-сдържан, семпъл и фрагментарен, а голямо предизвикателство е било той и „Черна светлина“ да се скрепят така, че всеки от тях да има самостоятелност, но в целостта им да има синергичен ефект и да се получи нещо по-голямо.

Никифоров, който наскоро спечели националната награда „Йордан Йовков“, разказа, че когато пише роман обикновено избира формата, под която да представи историята. В „Черна светлина“ решил да постави кратки есета в началото на всяка глава, защото главният герой е журналист и написаното от него показва психическото му състояние. Когато пишеш един роман, гледаш не само литературно да си различен, но и технически, като структура, ритъм и стил, обясни авторът. Аз съм написал девет романа в четири различни стила и подходът ми е като на актьор към различните роли.

Писателят каза, че във всичките му романи присъства темата за смъртта, защото според него не трябва никога да забравяме, че сме смъртни и някой ден няма да ни има на този свят, но и че все още сме тук и трябва да ценим това, че сме живи.

Галин Никифоров говори за безсмъртието и остаряването на човешката душа, за паметта, за доброто и злото, за различните поколения мъже. Моите теми са по-различни, коментира той. Винаги съм се стремял да пиша за човешката природа. Харесва ми, че в човека има абсолютно всичко от най-доброто до най-лошото и ние през целия си живот се борим да ги уравновесяваме, каза Никифоров. Според него писателят трябва да има подход към героите си като психолог към своите пациенти. При писането хем създаваш героите си, хем ги следваш, обясни още той.

Авторът разказа за неочакваните обрати в процеса на създаване на неговите книги, за търсенето на смисъла и посланията в тях. Всеки роман се пише по различен начин, каза той. Аз пиша романи от над 30 години и много неща съм преживял покрай това си занимание. Не съжалявам, защото това е направило живота ми много по-интересен и вълнуващ. Радвам се, че съм запазил тази страст и се надявам да я запазя докато съм жив, каза още Никифоров в края на срещата.

Предишният гост в литературния формат "Близък прочит" беше писателят Момчил Николов.