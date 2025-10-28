Писателят Галин Никифоров е носител на Националната награда „Йордан Йовков“ за 2025 година

Писателят Галин Никифоров получава Националната награда „Йордан Йовков“ за 2025 година, решиха общинските съветници в Добрич на свое редовна заседание. Предложението на Консултативната комисия бе прието единодушно.

За принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство е удостоен проф. д.н. Иван Станков.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония.

Носители на наградата през годините са Дико Фучеджиев (1970), Емилиян Станев (1975), Илия Волен (1980), Петър Славински (1985), Ивайло Петров (1990), Николай Хайтов (1995), Марко Семов (2000), Антон Дончев (2005), Георги Мишев (2015) и Деян Енев (2020). Съпътстващото наградата Отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство до момента са получили: Симеон Султанов (1985), проф. д.ф.н. Иван Сарандев (2000), Йордан Дачев и Атанас Цонков (2005), проф. д.ф.н. Светлозар Игов (2010), д-р Кремена Митева (2015) и проф. д.ф.н. Милена Кирова (2020).

Националната литературна награда „Йордан Йовков“ се присъжда на пет години.

Галин Никифоров е роден на 25 май 1968 г. в Добрич. Дебютната му книга е сборникът новели „Последната истина“ (1998). Автор е на романите: „Умерено нежно“ (2003), „Добро момче“ (2006), Фотографът: Obscura Reperta (2009), „Лятото на неудачниците“ (2010), „Къщата на клоуните“ (2011), „Лисицата“ (2014), „Тялото под роклята“ (2018) и „Черна светлина“ (2022). Номиниран е в конкурсите „Роман на годината“, както и за наградите „Хеликон“, „Елиас Канети“, „Хр. Г. Данов“, „Развитие“ и „Светлоструй“. Носител е на националните награди: на корпорация „Развитие“ за нов български роман (2003) – за романа „Умерено нежно“; „Светлоструй“ (2008) – за романа „Добро момче“; „Роман на годината“ (2011) – за романа „Лятото на неудачниците“; „Елиас Канети“ (2011) – за романа „Къщата на Клоуните“.

Проф. д.н. Иван Станков е роден на 30 ноември 1956 г. в с. Гомотарци, Видинско, 30.11.1956. Той е литературовед, писател, преводач. През 1995 г. защитава научната степен „доктор“, а през 2010 г. – „доктор на науките“. От 2002 г. е доцент, а от 2012 г. – професор по Българска литература във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Лектор по Български език и литература в Букурещкия университет от 2008 до 2012 г. Автор на белетристични творби и на романа „Късна смърт“ с литературен герой писателят класик; на преводи на румънски автори; на множество литературоведски книги, сред които монографията „Йовковото творчество“ и на десетки статии в научни сборници и филологически периодични издания, участник в националните научни конференции за Йовков в Добрич. Носител на литературни награди.

Националната литературна награда „Йордан Йовков“ е учредена през 1970 г. Тя се връчва на всеки пет години по повод годишнините от рождението на световноизвестния български белетрист.