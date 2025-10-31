Нови два бизнес проекта започна да развива „Мебел стил“ ООД в Търговище по повод 30-тата си годишнина. В предприятие за производство на дървени къщи и медицинско-естетичен център дружеството инвестира общо около 11 млн. лв., каза пред журналисти предприемачът Илко Илиев, основател на предприятието, специализирано в производството на тапицирана мебел и матраци.

Ръководството на двете дъщерни дружества остава в семейството на Илиев. „Модера хаус“ ЕООД е създадена от сина Иво Илиев, който ръководи фирмата заедно с Динко Данев – зет на предприемача. Медицинският център „Финесс“ е поверен на съпругата на Илко Илиев – Мария.

Развитието на „Модера хаус“ започва преди две години, но дълго траят процедурите по започване на реална работа в цеховете. Първата мострена къща е сглобена само преди двайсетина дни, като се очертава необходимост от още около седмица до завършването ѝ и мебелирането, казаха Иво Илиев и Динко Данев.

Фирмата е единствената в страната, занимаваща се с производството на префаб дървени къщи, обясниха от ръководството. По думите им в заводски условия панелите за къщите излизат при 90 процента готовност. Работи се с най-висок клас машини и специална дървесина, внасяна от Германия и Австрия. Поради спецификата на дейността, екипът черпи опит от сродни компании именно в Австрия и Германия, а скоро предстои и такова в Швейцария.

Голямото предимство на префаб дървените къщи е краткото време за изпълнение, което ги прави предвидими и по отношение на цената. А цената на квадратен метър към момента започва от 1500 лв. без ДДС.

Фирмата има и първи реален проект за клиент. През ноември ще се полагат основите за дървена къща в село Стража. „Има търсене на подобен тип къщи. Ние не допускаме компромис в работата си. Не искаме да правим бараки, а домове“, категорични са от ръководството.

Иновативни и неинвазивни са палитрата процедури, които предлага Медицинският център „Финесс“, казаха при представянето му семейство Илиеви. Предприемачът Илко Илиев заяви, че този проект не подлежи на икономически анализ и не може да се планира възвращаемост на инвестицията.

Центърът заработи през юли тази година и вече е забележим и разпознаваем в Търговищка област, споделиха собствениците. В него се предлагат над 170 услуги, голяма част от които гражданите на Търговище и региона не могат да намерят другаде в района.

В медицинския център се комбинират съвременни технологии с индивидуален подход. Всеки пациент преминава през първична консултация, по време на която се анализира състоянието, събират се здравни данни и се обсъждат целите. На тази база изготвяме персонализиран лечебен или терапевтичен план, съобразен с нуждите, начина на живот и възможните противопоказания, казаха собствениците.

Работещите в центъра специалисти са млади хора, преминали обучения, в които фирмата инвестира допълнително. „Най-важното за нашите служители е да се чувстват оценени, а трудът им признат“, каза в заключение Илко Илиев.

„Мебел стил“ ООД – Търговище е член на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост от 2004 г. Тъкмо браншовата камара организира посещенията в двете нови фирми и представянето на дейността им.

Фирма „Мебел стил“ е отличавана няколкократно в годишните награди на камарата. През 2015 г. е отличена за инвеститор на годината. През 2016 г. и през 2018 г. получава награда за корпоративно и социално-отговорно предприятие. През 2017 г., 2018 г. и през 2024 г. е отличавана като най-бързо развиващо се голямо предприятие. През 2024 г. получава наградата за цялостен принос в бранша, обобщиха за БТА от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.