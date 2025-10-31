"Епъл" отчете рекордни продажби и очаква силен празничен сезон, подкрепен от успеха на "айФон 17"

Американската технологична компания "Епъл" (Apple Inc.) отчете рекордни продажби за последното тримесечие и прогнозира силен растеж през празничния сезон, след като клиентите се надпреварват да купуват новия "айФон 17" (iPhone 17), пише Уолстрийт джърнъл.

Главният финансов директор Кеван Парек заяви, че общите приходи на компанията се очаква да нараснат с 10–12 на сто през последното тримесечие на годината, което е значително над прогнозите на анализаторите от Уолстрийт за 6-процентен ръст. Според него скокът се дължи основно на очакваното "двуцифрено" увеличение на продажбите на "айФон" (iPhone) спрямо същия период на миналата година.

Приходите от продажби на "айФон" възлизат на 49 млрд. долара през тримесечието, приключило през септември, което е малко под очакванията, като Парек посочи затруднения с доставките на някои модели. Въпреки това акциите на "Епъл" поскъпнаха с над 4 на сто в следборсовата търговия.

Общите приходи за тримесечието достигнаха 102,5 млрд. долара, което представлява ръст от около 8 на сто на годишна база и е малко над прогнозите от 102,2 млрд. долара. След години на забавен растеж това е второто поредно тримесечие, в което приходите от "айФон"се увеличават.

Според независимата анализаторска компания "Кансъмър Интелиджънс Рисърч Партнърс" (Consumer Intelligence Research Partners), търсенето е било особено силно при моделите "айФон 17 Про" и "Про Макс", докато "айФон 17 Еър" не е предизвикал значителен интерес.

Парек отказа да коментира конкретно продажбите на модела Еър, но потвърди, че ограниченията в доставките през тримесечието са засегнали както "айФон 16", така и "айФон 17".

Въпреки рекордните резултати продажбите в Китай са отбелязали спад спрямо същия период на миналата година, като "Епъл" продължава да губи пазарен дял в региона заради нарастващата конкуренция.

Компанията обаче постигна значителен успех в бизнеса си с услуги, надхвърляйки 100 млрд. долара приходи за фискалната година, приключила през септември – за първи път в историята на компанията.

Този сегмент включва приходи от магазина за приложения "Ап Стор" (App Store), плащания от "Гугъл" (Google) за това, че търсачката е включена по подразбиране в браузъра "Сафари", както и абонаментни услуги като "Епъл Мюзик" (Apple Music) и "Епъл Ти Ви +" (Apple TV+).

Тъй като услугите носят по-високи маржове на печалба от хардуера, те вече са ключов източник на рентабилност за компанията.

"Епъл" също така избегна потенциален риск за приходите си, след като съдът разреши на "Гугъл" да продължи да плаща за запазване на статута си на основен доставчик на търсене в "Сафари".

Според анализатори "Гугъл" плаща над 20 млрд. долара годишно, което представлява около една пета от оперативната печалба на "Епъл".

По-рано в четвъртък компанията получи и допълнителен тласък, след като президентът Доналд Тръмп обяви намаление наполовина на 20-процентовите мита, свързани с вноса на компоненти от Китай, наложени в рамките на предварително търговско споразумение между Вашингтон и Пекин.

Митото е единственото, което "Епъл" плаща за продуктите си, внасяни в САЩ, след като администрацията на Тръмп освободи компанията от други такси в замяна на ангажимента ѝ за инвестиции в американската икономика.

Компанията отчете разходи от 800 млн. долара, свързани с тарифите, през тримесечието, приключило през юни.

Ако търговското споразумение бъде официализирано, това може да донесе значителни икономии за "Епъл" върху вносните модели "айфон 17 Про" и "Про Макс", които все още се произвеждат основно в Китай. Производството на по-старите и по-достъпни модели е преместено в Индия, където компанията не подлежи на мита.