Съветниците в Макреш ще гласуват изменение на наредбата за определяне на местните данъци и такси във връзка с приемането на еврото

Във връзка с приемането на еврото като платежно средство в България съветниците в Макреш ще гласуват изменение на наредбата за определяне на местните данъци и такси. Това е една от точките в предварителния дневен ред на сайта на общинската администрация. Заседанието е насрочено за 10:00 часа в заседателната зала на община Макреш.

Поради оптимизиране на разходите при изпълнението на бюджета кметът на общината предлага актуализиране на списъка на текущите ремонти от капиталовата програма. Общинският съвет ще обсъди и финансиране със собствени средства на ремонта на четири улици в с. Макреш. Промяната се налага поради значително завишение на цените на строително-монтажните работи, материалите и услугите, а целта е да не се допусне забавяне или прекратяване на инвестициите, както и да се гарантира тяхното реално изпълнение в рамките на настоящата година. Съветниците трябва да възложат на общинската администрация да кандидатства с проектно предложение за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България.

Общинският съвет ще разгледа и две докладни от общинския съветник Герго Гергов за депозиране на документи в Областна администрация – Видин за построяване на военен паметник, както и относно опасността от непочистените речни корита.