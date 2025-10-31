Последният от серия градски винени фестивали ще се проведе в столичното Ларго днес и утре

Подробно търсене

Ивона Величкова
Изображение: БАВП
София,  
31.10.2025 08:00
Последният от серията фестивали, празнуващи българското вино и Международния ден на мавруда - Urban Wine Fest 2025, започва днес в столичното Ларго. Събитието ще бъде отворено за винените любители от 16:00 до 22:00 часа днес и от 14:00 до 22:00 часа утре, 1 ноември, съобщиха организаторите от Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП).

Под купола на Ларгото жителите и гостите на София ще имат възможност да опитат над 40 селектирани вина от 15 български сорта, представени от екипа на БАВП. Кулинарните щандове на столични шеф-готвачи ще допълнят атмосферата със съвременни вкусове, вдъхновени от местни продукти и сезонни акценти.

За музикалната програма ще се погрижат емблематични софийски музикални формации и DJ Manev.

Входът за Urban Wine Fest Sofia 2025 е свободен. Консумацията ще се заплаща на място. Посетителите могат да донесат любимата си дегустационна винена чаша или да използват такава срещу депозит на място. Събитието не е подходящо за лица под 18 години.

Градските винени фестивали вече минаха през Русе, Велико Търново, Варна и Пловдив. София е последната спирка на събитието.

Международният ден на мавруда, 26 октомври, е инициатива на Българската асоциация на винените професионалисти и се провежда под патронажа на министъра на туризма, с официалната подкрепа на Министерството на туризма, Министерството на земеделието и храните, Столична община и "Мастъркард".

