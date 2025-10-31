Концерт с кауза в Сливен ще подкрепи инициативи за репродуктивно здраве и българска музика

Концерт-спектакълът „Прекрасна вечер с вас“, част от инициативата „Концерти с кауза“, ще се състои в Сливен днес, 31 октомври, съобщиха организаторите.

Събитието е в подкрепа на кампаниите „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочени към превенция на репродуктивните проблеми при младите хора, и „За повече българска музика в национален ефир“.

Концертът ще се проведе в овалната зала на Хотел Парк Централ и ще събере представители на обществения, културния и туристическия живот на града. На сцената ще излязат Петя Буюклиева, Милена Славова, група „Спринт“, Росица Ганева и дует „С Кауза“ – Галя Георгиева и Атанас Лазаров. Изпълнителите ще представят популярни и нови песни в подкрепа на семейства с репродуктивни затруднения.

Инициативата е лична кауза на Галя Георгиева и Атанас Лазаров от дует „С Кауза“ и се осъществява съвместно със Сдружението на независимите артисти, музиканти и певци (СНАМП), агенция „Сребърен ключ“, студио „Спринт Проджект“ и сдружение „Жени с кауза“, с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Официални домакини на вечерта ще бъдат италианските предприемачи Едуардо и Франко Миролио, които ще предложат винена дегустация и италиански специалитети. Проектът ще продължи своята обиколка и в други градове на страната, като до момента е реализиран в над 12 населени места.

В памет на поета и текстописец Иван Тенев, който почина на 30 октомври, участниците ще изпълнят негови песни в знак на почит към приноса му към българската култура и музика.

Водещи на събитието ще бъдат Галя Георгиева и Атанас Лазаров. Официален медиен партньор е Destinations TV – Your Window to the World.

Посланието на вечерта е: „Да подарим шанс за живот. Да превърнем музиката в доброта. Да бъдем част от чудото – заедно.“