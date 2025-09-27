„Прекрасна вечер с вас“ е посланието на „Концерти с кауза“ тази година, информират организаторите.

По думите им турнето събира на една сцена обичани български изпълнители, които чрез силата на музиката отправят послания за култура, здраве и обществена отговорност.

Участници са Петя Буюклиева, Милена Славова, Искрен Пецов, Дует с кауза (Галя Георгиева и Наско Лазаров), „Спринт“, Красимир Недялков, както и специални гости от съответните градове.

„Името на турнето – „Прекрасна вечер с Вас“ – е избрано символично, за да носи на публиката незабравими емоции и магията на най-красивите български песни. Концертите популяризират инициативата „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към превенция и грижа за младите хора в България. Изпълнителите застават и зад каузата „За повече българска музика в национален ефир“, коментират организаторите.

Предстоящи дати от турнето са в Горна Оряховица, Асеновград и Еленово.

/ДД