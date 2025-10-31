Подробно търсене

С панихида на гроба на Добри Чинтулов в Сливен ще започне още днес честването на Деня на будителите - 1 ноември

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Снимка: Община Сливен
Сливен,  
31.10.2025 08:00
 (БТА)

С панихида на гроба на Добри Чинтулов в Сливен ще започне честването на Деня на будителите - 1 ноември, съобщиха от пресцентъра на общината. 

Ученици ще поднесат цветя пред паметниците на видни български възрожденци, сред които Хаджи Димитър, Добри Чинтулов, Васил Левски и Панайот Хитов.

От 18.30 часа в зала „Зора“ ще се състои концерт, посветен на 135 години от рождението на маестро Мишо Тодоров, на който за първи път от 50 години ще прозвучи неговата цигулка. Входът е свободен.

Ритуалът в памет на будителите в Сливен се извършва ежегодно, организиран съвместно със сдружението "Мати Болгария" и Сливенската митрополия. В заупокойната молитва се споменават имената на Добри Чинтулов, Димитър Табаков, Мишо Тодоров, Илия Цеков, Иван Апостолов. 

/ЛРМ/

Към 08:45 на 31.10.2025

