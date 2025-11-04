Община Опака има одобрен проект за подмяна на водопреносната мрежа в село Голямо градище, съобщи за БТА кметът Гюнер Ашимов

Община Опака има одобрен проект за подмяна на водопреносната мрежа в село Голямо градище, съобщи за БТА кметът на общината Гюнер Ашимов.

По думите му, очакванията на общинското ръководство са договорът за безвъзмездно финансиране на дейностите да бъде подписан във възможно най-кратки срокове. Ашимов коментира темата по повод на инициативата за събиране на подписи сред жителите на селото с настояване за за предприемане на спешни мерки за възстановяване на нормалното водоподаване.

Проектът за цялостна подмяна на водопреносната мрежа в селото е разработен в три етапа. Общината е кандидатствала за финансиране на първите два от тях пред Държавен фонд „Земеделие“. Одобрението на проектното предложение е факт, очакваме покана за подписване на договора за финансиране, обясни Ашимов.

По думите му, вече е извършена обществена поръчка за избор на изпълнител, имало е и редица разговори с ръководството на фирмата за уточняване на детайли. „Имаме уверение от страна на фирмата, че щом подпишем договора с ДФЗ, дори и преди да им бъде преведено авансовото плащане, ще започне работата в Голямо градище. Въпрос на време е. Полагаме всички усилия процесът да се реализира възможно най-бързо, за да бъде възстановено нормалното водоподаване в селото“, каза Гюнер Ашимов.

Той допълни още, че за финансиране на третия етап по проекта, чиято стойност е около 1,8 млн. лв., Общината ще кандидатства по Приложение №3 на държавния бюджет за 2026 година.

В Голямо градище през годините са извършвани текущи ремонти по водопреносната мрежа, посочи още кметът на Опака. Гюнер Ашимов изтъкна, че водният режим в селото е наложителен поради факта, че там има 93 процента загуби на вода. Тръбите са етернитови, които вследствие на над 50-60 години експлоатация са силно амортизирани. По думите му, положението в момента е такова, каквото би било, ако се налива вода в кошница – всичко изтича.

За реализацията на този проект общинският кмет посочи, че се води кореспонденция с ангажираните страни и институции повече от две години. Информация за него и за мерките, които е предприела Общината за трайно решаване на проблема, е представена и пред жители на населеното място.