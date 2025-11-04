ЕФЕ: Испания се присъедини към мисията на НАТО „Източен страж“ с първото разполагане на самолет-танкер

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Мадрид,  
04.11.2025 19:54
 (БТА)

Испанският самолет-танкер A400M извърши мисия за презареждане по време на полет на два изтребителя „Юрофайтър“ на испанските военновъздушни и космически сили. Това беше първото оперативно участие на страната в мисията за въздушно патрулиране „Източен страж“ на източния фланг на Алианса, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Щабът на мисията определи разполагането като важен етап, който затвърждава ролята на A400M като увеличаващ силите в реални операции.

Операцията „Източен страж“ беше подета с цел да се подсили източната граница на НАТО след нахлуване на руски дронове в съюзническото въздушно пространство.

Приносът на Испания включва два изтребителя „Юрофайтър“ от 11-о крило (Морон, Севиля) и един A400M от 31-во крило (Сарагоса), всички разположени във военновъздушната база Шяуляй в Литва под командването на отряда „Вилкас“ („вилкас“ означава „вълк“ на литовски, бел. аг.).

По време на петчасовата мисия, A400M, предназначен да зарежда самолети по време на полет, снабди с гориво испанските изтребители, удължавайки издръжливостта им при патрулиране и осигурявайки непрекъснато покритие на мисията.

„Изпълнението на тази мисия в рамките на операция „Източен страж“ демонстрира високото ниво на интеграция на испанската военна техника и персонал за гарантиране на териториалния суверенитет на източния фланг на алианса“, каза подполковник Oлгадо, ръководител на отряда „Вилкас“.

Според щаба, мисията потвърждава стратегическия принос на Испания към НАТО, като засилва автономността и гъвкавостта на Алианса чрез възможността за зареждане с гориво по време на полет.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)

/ГГ/

Свързани новини

29.10.2025 16:38

Румъния обяви, че САЩ намаляват броя на своите военнослужещи в Източния фланг на НАТО

Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Съединените щати са информирали своите съюзници от НАТО, че ще намалят присъствието на своите военнослужещи в Източния фланг на алианса, тъй като пренасочват фокуса на приоритетите си към други
25.10.2025 17:28

ЕК задвижи плана за укрепване на европейската отбрана с акцент върху наблюдението на източния фланг

Тази седмица в Европейския съюз премина под знака и на 19-ия пакет санкции срещу Русия, чието одобрение от всички държави членове на блока бе оповестено в сряда вечерта от датското председателство на Съвета на ЕС и разпространено от световните агенции. Това се случи в навечерието на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
15.10.2025 23:12

Основният ни приоритет е увеличаването на бюджета за отбрана и реализацията на текущите модернизационни проекти, посочи Атанас Запрянов в Брюксел

Основният ни приоритет е увеличаването на бюджета за отбрана и реализацията на текущите модернизационни проекти, изтъкна министърът на отбраната Атанас Запрянов по отношение на дискусиите в Алианса относно справедливото споделяне на разходите. Акцент в изказването на Запрянов на срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, която се състоя днес в Брюксел, Белгия, беше необходимостта от увеличаване на инвестициите в отбраната и изпълнението на поетите в Хага ангажименти, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
15.10.2025 15:29

Германия ще разположи изтребители в Полша за защита на източния фланг на НАТО

Германия ще разположи свои изтребители "Юрофайтър" в полската военна база в Малборк, за да защити по-добре източните членове на НАТО, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус, предаде ДПА. "Ще допринесем за защитата на източния фланг
15.10.2025 14:56

Британски изтребители ще продължат да летят над Полша до края на годината, заяви британският министър на отбраната

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че британски самолети ще продължат да летят над Полша до края на тази година, тъй като ангажиментът на страната към мисията "Източен страж" е удължен, предаде Ройтерс.
05.10.2025 23:26

ПАП: Полски изтребители бяха вдигнати във въздуха по време на "най-голямата атака" на Русия срещу Лвов от началото на войната

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че страната му е вдигнала във въздуха изтребители Ф-16 по време на "най-голямата атака" срещу украинския град Лвов след руската пълномащабна инвазия в съседната държава, предаде Полската агенция по печата (ПАП).
23.09.2025 13:52

Русия носи пълна отговорност за случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство, заяви НАТО

НАТО съобщи, че Североатлантическият съвет е заседавал тази сутрин по искане на Естония, съгласно член 4 от Вашингтонския договор, за да се консултира и категорично да осъди опасното нарушение на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември.
21.09.2025 14:38

Латвия става бастион на НАТО за противовъздушна отбрана с изкуствен интелект в рамките на операция "Източен страж“

Системите за отбрана от дронове в страните от НАТО се нуждаят от постоянно разработване, каза във вторник президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс, цитиран от Ройтерс. Той направи това изявление на съвместна пресконференция в Рига с финландския си колета Александер Стуб, който бе на двудневно посещение в балтийската република.

