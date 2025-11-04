ЕФЕ: Испания се присъедини към мисията на НАТО „Източен страж“ с първото разполагане на самолет-танкер

Испанският самолет-танкер A400M извърши мисия за презареждане по време на полет на два изтребителя „Юрофайтър“ на испанските военновъздушни и космически сили. Това беше първото оперативно участие на страната в мисията за въздушно патрулиране „Източен страж“ на източния фланг на Алианса, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Щабът на мисията определи разполагането като важен етап, който затвърждава ролята на A400M като увеличаващ силите в реални операции.

Операцията „Източен страж“ беше подета с цел да се подсили източната граница на НАТО след нахлуване на руски дронове в съюзническото въздушно пространство.

Приносът на Испания включва два изтребителя „Юрофайтър“ от 11-о крило (Морон, Севиля) и един A400M от 31-во крило (Сарагоса), всички разположени във военновъздушната база Шяуляй в Литва под командването на отряда „Вилкас“ („вилкас“ означава „вълк“ на литовски, бел. аг.).

По време на петчасовата мисия, A400M, предназначен да зарежда самолети по време на полет, снабди с гориво испанските изтребители, удължавайки издръжливостта им при патрулиране и осигурявайки непрекъснато покритие на мисията.

„Изпълнението на тази мисия в рамките на операция „Източен страж“ демонстрира високото ниво на интеграция на испанската военна техника и персонал за гарантиране на териториалния суверенитет на източния фланг на алианса“, каза подполковник Oлгадо, ръководител на отряда „Вилкас“.

Според щаба, мисията потвърждава стратегическия принос на Испания към НАТО, като засилва автономността и гъвкавостта на Алианса чрез възможността за зареждане с гориво по време на полет.

