Румъния обяви, че САЩ намаляват броя на своите военнослужещи в Източния фланг на НАТО

Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Съединените щати са информирали своите съюзници от НАТО, че ще намалят присъствието на своите военнослужещи в Източния фланг на алианса, тъй като пренасочват фокуса на приоритетите си към други части на света, съобщиха световните агенции и румънските медии.

Министерството уточни, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп и че в Румъния все пак ще останат около 1000 американски военнослужещи. По данни от април в Румъния са разположени над 1700 американски военни, уточнява Асошиейтед прес.

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че дори след намаляването на числеността им, стратегическите способности на американските военни сили в САЩ ще останат без промяна. Той каза, че "това не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".

По думите му около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Когълничану“ и противоракетната отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна.

„Американското знаме ще продължи да се вее на всичките три места. В базата „Когълничану“ ще остане една военновъздушна група, както беше преди избухването на конфликта в Украйна“, обясни Мощяну.

Той допълни, че сътрудничеството между Румъния и САЩ остава силно, а Вашингтон остава основният доставчик на военна технология за страната, предаде Аджерпрес.

От своя страна президентът на Румъния Никушор Дан посочи, че присъствието на американските войници в Румъния чрез промяна в размера на ротационните сили, действащи в страната, се връща на практика на нивото отпреди войната в Украйна, но сигурността на Източния фланг няма да спадне.

Държавният глава написа в платформата Екс, че способностите за обезкуражаване на заплахите на Източния фланг на НАТО се компенсират от същественото допълване на военното оборудване и увеличаването на европейските сили в пълно съгласие с американските партньори.

"Сигурността на Румъния и Източния фланг няма да намалее по никакъв начин. Стратегическото партньорство между Румъния и САЩ остава в същите параметри. Стратегическата инфраструктура, развита съвместно в „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Михаил Когълничану“, ще продължи да бъде напълно оперативна, американски военни ще продължат да бъдат разположени в тези бази, а трансферът на военно оборудване ще продължи", добави президентът.

В зависимост от операциите и ученията около 80 000-100 000 американски военнослужещи са разположени обикновено в Европа, отбелязва Асошиейтед прес. Съюзниците от НАТО изразиха безпокойство, че администрацията на Тръмп може драстично да съкрати броя им и да остави вакуум в сигурността в момент, когато европейските страни се сблъскват с все по-агресивно поведение от страна на Русия, посочва още агенцията.

Администрацията на Тръмп преразглежда военното си присъствие в Европа и на други места, но американски официални представители заявиха, че не се е очаквало резултатите от тази ревизия да бъдат известни преди началото на следващата година.

Според румънския министър на отбраната Йонуц Мощяну решението, за което Румъния е научила в понеделник, отразява пренасочване на фокуса на Вашингтон "към Индийско-тихоокеанския регион". Той каза още, че броят на военнослужещите ще остане над този отпреди пълномащабната инвазия на Русия в съседна Украйна, с която Румъния дели 650-километрова обща граница.

След началото на войната през 2022 г. НАТО подсили присъствието си в Източния фланг на Европа, изпращайки допълнителни многонационални бойни групи в Румъния, Унгария, България и Словакия, напомня АП. Сега там са разположени много повече европейски военнослужещи.

Министерството на отбраната на Румъния отбеляза, че решението на САЩ взема предвид и факта, че алиансът вече е подсилил присъствието и дейността си в Източния фланг, което позволява на САЩ да коригират военното си присъствие в региона.

Помолен за коментар на това решение, официален представител на НАТО заяви, че "подобни корекции на броя на американските военни в Европа не са нещо необичайно" и добави, че НАТО и САЩ са в близък контакт относно цялостното позициониране на силите, така че да се гарантира, че НАТО ще запази силната способност за защита и разубеждаване, предаде Ройтерс.

"Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.“, заяви пред Франс прес цитираният представител, пожелал да остане неназован.

Същевременно американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че решението да не бъдат сменени заминаващите си от Румъния американски войници "не е американско изтегляне от Европа".

"Това партньорство е по-силно от всякога", написа американският посланик в НАТО Матю Уитакър в съобщение, което беше публикувано в социалните мрежи от посолството на САЩ в Букурещ. В него се отбелязва, че "САЩ остават ангажирани към Румъния като надежден съюзник в НАТО, жизненоважен стратегически партньор и двигател на сигурността в Европа", съобщи телевизия Диджи 24.

"Нашето солидно присъствие и трайният ни ангажимент към Европа остават непоколебими, включително подкрепата, оказвана на мисията Източен страж", подчертава американският дипломат.