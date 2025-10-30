Подробно търсене

Доналд Тръмп: Намаляването на американското военно присъствие в Румъния "не е много важно"

София Георгиева
Доналд Тръмп: Намаляването на американското военно присъствие в Румъния "не е много важно"
Доналд Тръмп: Намаляването на американското военно присъствие в Румъния "не е много важно"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори пред журналисти на борда на самолета "Еърс форс уан", след като излетя от град Пусан, Южна Корея. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон/Букурещ,  
30.10.2025 09:21
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че намаляването на броя на американските военни в Румъния „не е много важно“. Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета „Еър форс уан“, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, информира румънската новинарска телевизия Диджи 24.

На въпрос на журналист какво стои зад решението за намаляване на американското военно присъствие в Румъния, Тръмп отговори: „Трябва да попитате…тоест бих могъл да ви кажа, но не е много важно, не е нещо значимо“.

САЩ обявиха вчера намаляване на броя на американските военни в Румъния, по-конкретно във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца, въпреки че конфликтът в Украйна продължава да предизвиква опустошения на границата на страната, отбелязва Диджи 24.

Министерството на войната в САЩ потвърди намаляването на американските военни в Румъния, но уточни, че това не представлява изтегляне на САЩ от Европа, нито е сигнал за намаляване на ангажимента към НАТО или към член 5 от Северноатлантическия договор, който гласи, че нападение срещу член на Алианса се смята за нападение към всички от НАТО. 

Американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че „втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена".

Румънското министерство на отбраната уточни, че въпреки решението да няма ротация на една от бригадите на американската армия, в страната ще останат постоянно разположени около 1000 американски военни.

 

/СУ/

Свързани новини

29.10.2025 20:26

Председателите на комисиите по отбрана в двете камари на американския Конгрес се противопоставят на изтеглянето на американски военни от Румъния

Ръководителите на комисиите по отбрана в двете камари на американския Конгрес подписаха съвместна декларация, в която изразяват безпокойството си от съобщението на Пентагона за изтегляне от Румъния на ротационната бригада от американски
29.10.2025 20:04

Как възприемат в Румъния новината за намаляване на военното присъствие на САЩ в страната

Днешното съобщение на румънското министерство на отбраната, според което Съединените щати възнамеряват да намалят военното си присъствие в Източния фланг на НАТО, включително в Румъния, предизвика множество реакции и коментари в местните
29.10.2025 16:38

Румъния обяви, че САЩ намаляват броя на своите военнослужещи в Източния фланг на НАТО

Румънското министерство на отбраната съобщи днес, че Съединените щати са информирали своите съюзници от НАТО, че ще намалят присъствието на своите военнослужещи в Източния фланг на алианса, тъй като пренасочват фокуса на приоритетите си към други

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:43 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация