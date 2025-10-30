Доналд Тръмп: Намаляването на американското военно присъствие в Румъния "не е много важно"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че намаляването на броя на американските военни в Румъния „не е много важно“. Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета „Еър форс уан“, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, информира румънската новинарска телевизия Диджи 24.

На въпрос на журналист какво стои зад решението за намаляване на американското военно присъствие в Румъния, Тръмп отговори: „Трябва да попитате…тоест бих могъл да ви кажа, но не е много важно, не е нещо значимо“.

САЩ обявиха вчера намаляване на броя на американските военни в Румъния, по-конкретно във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ край Констанца, въпреки че конфликтът в Украйна продължава да предизвиква опустошения на границата на страната, отбелязва Диджи 24.

Министерството на войната в САЩ потвърди намаляването на американските военни в Румъния, но уточни, че това не представлява изтегляне на САЩ от Европа, нито е сигнал за намаляване на ангажимента към НАТО или към член 5 от Северноатлантическия договор, който гласи, че нападение срещу член на Алианса се смята за нападение към всички от НАТО.

Американската армия в Европа посочи в изявление, цитирано от Ройтерс, че „втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена".

Румънското министерство на отбраната уточни, че въпреки решението да няма ротация на една от бригадите на американската армия, в страната ще останат постоянно разположени около 1000 американски военни.