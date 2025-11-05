НАТО е готова да защитава всеки инч от територията на алианса, включително Румъния, увери в Букурещ генералният секретар на НАТО Марк Рюте

НАТО е готова да защитава всеки инч от територията на Алианса, включително Румъния, увери днес в Букурещ генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който пристигна днес на първото си официално посещение в страната, откакто пое този пост.

Визитата на Рюте идва на фона на официалното уведомление от миналата седмица, че САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и в други страни от Източна Европа, както и на фона на инцидентите с навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страни от НАТО през последните месеци, отбелязват румънските медии.

НАТО е готова да направи каквото трябва за отбрана, включително дейности като мисията „Източен страж“, които подсилват позициите на Алианса по целия Източен фланг, включително в Черноморския регион, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с президента на Румъния Никушор Дан, съобщава телевизия Диджи 24.

"През последните месеци във вашето въздушно пространство видяхте навлизане на руски дронове. НАТО приема тези инциденти сериозно. Ще останем бдителни. Отбраната и възпирането са най-важните", каза Марк Рюте на пресконференцията.

Генералният секретар на пакта увери, че НАТО е готова да направи каквото трябва и даде пример с мисията „Източен страж“, която подсилва позициите на Алианса по целия Източен фланг, включително в Черноморския регион. По думите му става дума за подход на принципа „повече капацитет за тогава, когато е необходимо, и там, където е необходимо".

БТА припомня, че НАТО стартира на 12 септември нова военна мисия за укрепване на отбраната на Източния си фланг, наречена "Източен страж", в отговор на навлизанията на руски дронове във въздушното пространство на Полша, Латвия, Естония и Румъния.

В отговор на въпрос за разпределението на силите на НАТО и САЩ в Европа и дали не съществува дисбаланс между Полша и балтийските държави от една страна и Румъния от друга, генералният секретар каза, че мисията „Източен страж“ се простира от далеч на север до Черно море, а подходът на Алианса е да разполага с гъвкави сили, които могат да бъдат разгърнати "когато е необходимо, където е необходимо".

Във връзка с изтеглянето на част от американските сили от Румъния, Марк Рюте отбеляза, че САЩ продължават да имат силно присъствие в Европа, а промяната в броя на военните не е нещо необичайно.

Миналата седмица румънското министерство на отбраната обяви, че САЩ възнамеряват да намалят военното си присъствие в Източния фланг на НАТО, включително в Румъния. Според министерството САЩ ще запазят около 1000 военни на територията на Румъния, докато в момента в страната има около 1700 американски военнослужещи, сочат последните налични данни.

Американската армия в Европа съобщи в изявление, цитирано от Ройтерс, че „втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена". „Това не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, се посочва в цитираното изявление.

На пресконференцията днес генералният секретар на НАТО увери Румъния, че няма причини за тревога.

НАТО е решена да защитава всеки инч от територията на Алианса, включително Румъния, каза той и допълни, че ако страната бъде нападната от когото и да било, тя "ще бъде спасена от 31 други държави". По думите му никой не би опитал нападение.

Президентът на Румъния Никушор Дан също отбеляза на пресконференцията, че страната има съюзници и е защитена подходящо от всякакъв вид заплахи.

Румънският президент каза, че е обсъдил с Марк Рюте ситуацията със сигурността в евроатлантическото пространство и сътрудничеството, както и необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана.

Марк Рюте посочи, че Румъния е ценен съюзник от 20 години и похвали страната за подкрепата, оказвана на Украйна.

Рюте оцени и приноса на Румъния, България и Турция за сигурността в Черно море, разминирането и патрулирането, мира и стабилността извън техните граници, както и за участието им в мисиите в Косово и Ирак.

„Румъния разбира важността на инвестициите в отбрана и е пример в този смисъл, като заделя над 2 процента от БВП за отбрана с план да ги увеличи на 3,5 процента до 2030 г.; други 1,5 процента ще бъдат отделени за инвестиции в сферата на отбраната“, каза още генералният секретар на пресконференцията с румънския президент.

Никушор Дан подчерта, че Румъния прилага националната стратегия в отбранителната индустрия и гледа сериозно на съживяването на тази икономическа сфера. „Имаме традиции в това отношение (…), а в този международен контекст сме задължени да ги съживим“, посочи Дан.

„Говорихме за допълнителните военни капацитети, които ще бъдат осигурени по целия Източен фланг, включително в Румъния. От страна на Румъния отбелязах, че нашата страна ще продължи да инвестира в укрепването на своя военен капацитет“, каза Никушор Дан и допълни, че Румъния ще изпълни задълженията, които е поела в съюзнически контекст.

Генералният секретар на алианса Марк Рюте ще участва заедно с румънския президент утре във Форум на НАТО за отбранителната индустрия, който се провежда в Букурещ днес и утре. Във фокуса на събитието е увеличаването на производството в отбраната и сътрудничеството в тази сфера.

Генералният секретар отбеляза, че този форум е в рамките на стремежа на НАТО да запълни "празнината между това, което имаме, и това, от което се нуждаем".

Генералният секретар Марк Рюте бе приет днес и от премиера Илие Боложан, а по-късно ще се срещне и с председателите на двете камари на румънския парламент Мирча Абрудян и Сорин Гриндяну.