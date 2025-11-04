Подробно търсене

МТИ: Изтичането на данните на активистите на ПП „Тиса“ е един от най-големите скандали в съвременната политическа история на Унгария, заяви Сиярто

Виктор Турмаков
Унгарският външен министър Петер Сиярто. Снимка: АP Photo/Darko Vojinovic
Будапеща,  
04.11.2025 19:50
 (БТА)

Унгарският външен министър Петер Сиярто нарече „един от най-големите скандали в съвременната история на Унгария“ изтичането на данните на активистите на опозиционната политическа партия „Тиса“, предаде националната  новинарска агенция МТИ.

Коментирайки твърденията, че руската намеса е достигнала дори до сървърите на МВнР в Будапеща, Сиярто заяви, че „би трябвало да има някакво недоразумение – не е изтекъл списък със служителите на министерството, а с активистите от „Тиса“.

В днешно интервю за портала „Мандинер“ министърът заяви, че „Тиса“ е качила данните на активистите си в база данни, създадена с украинско участие. „Тази база данни, която е частично публикувана, означава, че украинските власти вече имат достъп до нея“.

„Това е скандално, защото воюваща страна може да получи достъп до най-личната информация за стотици хиляди унгарски граждани, което представлява извънреден риск за сигурността както за тези лица, така и за суверенитета на Унгария“, заяви той.

Според Сиярто изтичането представлява пряк опит за намеса в унгарския суверенитет.

„Фактът, че чувствителната информация на 200 хил. унгарци може да попадне в ръцете на воюваща страна е заплаха за сигурността, чиято тежест все още не е разбрана“, отбеляза той. Той допълни, че „Тиса“, която според него подкрепя „провоенния дневен ред на Брюксел“, явно работи по установяването на правителство в Унгария, което да бъде манипулирано в полза на войната. „Това е истинският риск за сигурността“, заключи той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ГГ/

