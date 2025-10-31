Общински съвет – Благоевград ще разгледа промяна на общия устройствен план във връзка с границите на парк „Ловен дом“ на днешното си редовно заседание, което започва от 9:30 часа в зала „22 септември“.

В дневния ред на заседанието, публикуван на сайта на Общински съвет – Благоевград, е посочено, че ще бъде обсъдено предложение за одобрение на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на общината. Сред точките е и предложение за изменение на финансирането на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за настоящата година.

В дневния ред са още приемане на правила за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет; предложение за финансиране на инвитро процедури; продажба на общински жилища. Общинските съветници ще разгледат и точка, свързана с прекратяване на договор за възлагане управлението на ОФК „Пирин“.

В дневния ред на заседанието са включени 64 точки.