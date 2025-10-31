Съветниците в Летница ще разгледат предложения за временни безлихвени заеми от бюджета на общината за покриване на разходи по два проекта

Съветниците в Летница ще разгледат предложения за одобряване на временни безлихвени заеми от бюджета на общината за покриване на допустими възстановими разходи по два проекта с финансиране по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г. Докладните, чийто вносител е кметът д-р Красимир Джонев, са част от проекта за дневен ред, публикуван на сайта на администрацията.

От 1 октомври т.г. Община Летница работи по проект „Младежка заетост+”. Към момента има финансиране за четирима души за срок от девет месеца. Предстои Общината да подпише договор за осигуряване на заетост на още седем души за срок от шест месеца, изпълнението на който ще започне на 1 ноември т.г., се посочва в докладната. Съгласно клаузите на договора разходите за възнаграждения на наетите по проекта се възстановяват под формата на стандартна таблица за единица разход, която покрива тримесечния разход за труд на работодател за наето лице при минимум 85 процента отработени дни за периода, в т. ч. дните, в които се ползва платен годишен отпуск. Възложителят (Агенция но заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ - Ловеч) превежда признатите по съответния надлежен ред за допустими разходи по обработени искания за плащане и придружаващи документи, в срок до 30 работни дни от датата на внасянето им в деловодната система на възложителя. С цел качествено, ефективно и своевременно изпълнение на всички дейности и обезпечаване на плащанията по проекта е необходимо ползването на средства от бюджета на община Летница за 2025 г., които ще бъдат възстановявани на всяко тримесечие.

Предложението на кмета е Общинският съвет да даде съгласие да се ползва временен безлихвен заем в размер на до 45 000 лв. от бюджета.

Вторият проект – „Иновативни здравно-социални услуги в община Летница”, се изпълнява от 1 май т.г. В него са включени общо 34-ма потребители, назначени са трима домашни помощници и една медицинска сестра. Искането тук е за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета в размер на 50 000 лв. за покриване на допустими възстановими разходи. Срокът за ползване и погасяване на заема да бъде до действително верифициране и разплащане на разходите по проекта от Управляващия орган на програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

На заседанието ще бъдат разгледани още предложения за актуализация на бюджет 2025 г. в частта за капиталовите разходи; компенсирани промени по финансовата рамка на общината; прогноза за периода 2026 – 2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности в частта за местни дейности и др.