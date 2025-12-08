Поетесата Христина Мирчева ще представи първата си белетристична книга„Хипнагогия“ в Пловдив

Поетесата Христина Мирчева ще представи първата си белетристична книга „Хипнагогия“ на 12 декември в галерия U Park в Пловдив, съобщават от издателство K PR 1 (KeePReading).

По думите им книгата е събрала 40 разказа, отделени в две части: в първата историите и героите са реални, а във втората действителността е преплетена с илюзия. Художник на корицата е Георги Чепилев.

„Разказите в тази книга ще преобърнат подредения свят на сюжетите, в които една история има завръзка, кулминация и развръзка. Защото в тях нищо не се движи по традиционните правила. Те започват сякаш след многоточие и завършват пак така. Като скъсано парче от картина. Или музикален фрагмент. Разказвачът ту е в аз-форма, ту е безпристрастен наблюдател на главния герой, който много често е без име. Съвсем като онова състояние между будността и съня, което наричат хипнагогия“, казва за „Хипнагогия" нейният редактор и издател Екатерина Костова.

Творбата, която ще бъде представена от поетесата и писател Ина Иванова, е финансирана от Община Пловдив по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания".

Завършила Немската езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в Пазарджик и Колежа по международен туризъм в Бургас, Христина Мирчева е работила като журналист на свободна практика в пловдивски и софийски издания, преводач, библиотекар, книжар и галерист. В последните години четящата публика я познава като литературен редактор в сайта за българска култура, комикси, художници и изкуство „Диаскоп“ към културния календар на Община Пловдив, както и от поетичните ѝ книги „Минава нощ, минава ден“ (Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ 2012 г.), „Ускорени пейзажи“ (ИК „Жанет 45“ 2015 г.), „Бялата сянка“ (Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ 2017 г.) и „Риф“ (ИК „Жанет 45“ 2020 г.).