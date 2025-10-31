Подробно търсене

Виенчани ще похарчат 16 милиона евро за Хелоуин, показва проучване

Бойчо Попов
Виенчани ще похарчат 16 милиона евро за Хелоуин, показва проучване
Виенчани ще похарчат 16 милиона евро за Хелоуин, показва проучване
Снимка: AP/Czarek Sokolowski, архив
Виена,  
31.10.2025 08:15
 (БТА)

Виена е обхваната от треска за Хелоуин - жителите на австрийската столица ще похарчат общо около 16 милиона евро за празнични продукти, показва проучване на "Ка Ем У Форшунг Аустриа" (KMU Forschung Austria), извършено по поръчка на Виенската търговска камара и цитирано от О Те Ес.

Според изследването седем от всеки десет семейства с деца активно ще отбележат празника тази година. Средният разход на човек възлиза на около 50 евро, което е с 10 евро повече спрямо миналата година. Най-често купуваните продукти са бонбони (85 процента), декоративни тикви, тематични украси като паяжини, скелети и духове, както и костюми (по 34 процента). Около 28 на сто от виенчани ще инвестират и в грим, бижута и аксесоари, за да допълнят страховитата атмосфера.

"Хелоуин се превърна във важен сезонен повод за пазаруване и значим стимул за местната икономика", коментира Маргарете Гумпрехт, ръководител на отдела за търговия на дребно към Виенската търговска камара. По думите ѝ празникът е много по-популярен и икономически значим в сравнение с преди десет години. "Тематични събития като Хелоуин носят атмосфера и стимули за пазаруване в града, което е особено ценно във времена на потиснати потребителски настроения", допълва тя.

Повече от 70 процента от домакинствата с деца под 16 години посочват, че малчуганите им ще обикалят маскирани по домовете. Възрастните също все по-често участват – 43 на сто от тях заявяват, че със сигурност ще раздават сладкиши или малки подаръци на децата, които почукат на вратата им, а още 26 на сто обмислят да го направят.

Около 80 процента от виенчани купуват стоки за Хелоуин от физически магазини, а близо 40 на сто поръчват и онлайн. Според Виенската търговска камара тази тенденция ежегодно повишава клиентския поток и подпомага местните търговци, доставчици и магазини за костюми и декорации.

/БП/

Свързани новини

31.10.2025 07:00

Яйца срещу злите сили, страховити костюми, тайни поверия и убежищата на Граф Дракула са сред историите за Хелоуин в архива на БТА

Страховити костюми и светещи тикви са сред запазените традиции на Хелоуин, за които се споменава и в архивите на Българската телеграфна агенция (БТА) през годините.
28.10.2025 16:22

Детски бал с маски за Хелоуин организира Център „Малката България“ в Чикаго

Център „Малката България“ в Дес Плейнс, Илинойс (Чикаго, САЩ), организира детски бал с маски по случай Деня на Вси светии (Хелоуин) в петък, 31 октомври. Събитието ще се състои от 19:00 до 21:00 ч. местно време, съобщиха от организацията във Фейсбук страницата си.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:45 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация