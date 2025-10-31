Виенчани ще похарчат 16 милиона евро за Хелоуин, показва проучване

Виена е обхваната от треска за Хелоуин - жителите на австрийската столица ще похарчат общо около 16 милиона евро за празнични продукти, показва проучване на "Ка Ем У Форшунг Аустриа" (KMU Forschung Austria), извършено по поръчка на Виенската търговска камара и цитирано от О Те Ес.

Според изследването седем от всеки десет семейства с деца активно ще отбележат празника тази година. Средният разход на човек възлиза на около 50 евро, което е с 10 евро повече спрямо миналата година. Най-често купуваните продукти са бонбони (85 процента), декоративни тикви, тематични украси като паяжини, скелети и духове, както и костюми (по 34 процента). Около 28 на сто от виенчани ще инвестират и в грим, бижута и аксесоари, за да допълнят страховитата атмосфера.

"Хелоуин се превърна във важен сезонен повод за пазаруване и значим стимул за местната икономика", коментира Маргарете Гумпрехт, ръководител на отдела за търговия на дребно към Виенската търговска камара. По думите ѝ празникът е много по-популярен и икономически значим в сравнение с преди десет години. "Тематични събития като Хелоуин носят атмосфера и стимули за пазаруване в града, което е особено ценно във времена на потиснати потребителски настроения", допълва тя.

Повече от 70 процента от домакинствата с деца под 16 години посочват, че малчуганите им ще обикалят маскирани по домовете. Възрастните също все по-често участват – 43 на сто от тях заявяват, че със сигурност ще раздават сладкиши или малки подаръци на децата, които почукат на вратата им, а още 26 на сто обмислят да го направят.

Около 80 процента от виенчани купуват стоки за Хелоуин от физически магазини, а близо 40 на сто поръчват и онлайн. Според Виенската търговска камара тази тенденция ежегодно повишава клиентския поток и подпомага местните търговци, доставчици и магазини за костюми и декорации.