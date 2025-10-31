Общинският съвет в Банско ще разгледа отпускане на финансови средства на спортисти, танцов клуб и болницата в Разлог

Общинският съвет в Банско ще разгледа предложения, свързани с отпускане на финансови средства за различни спортни и танцови клубове, както и средства за Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев“ в Разлог, показва справка в дневния ред на съвета. Заседанието започва днес от 9:30 часа тържествената зала на Народно читалище "Никола Вапцаров".

Сред предложенията, отправени от кмета на общината Стойчо Баненски, е предложение за отпускане на финансови средства в размер на 2250 лева на Клуб по спортни танци „Силвана денс“, като средствата са за покриване на пътните разходи на девет класирани участници в световно първенство, което ще се състои в Словения.

Има и предложение за отпускане на парични суми за състезатели от таекуон-до клуб „Хоук“ във връзка с постигнати спортни успехи и популяризиране на спорта на световно ниво. В предложението се посочва, че четирима състезатели – Мартин Димитров, Катрин Гемкова, Мария Котиркова и Боян Стипцов, са постигнали успехи на различни първенства през изминалите месеци.

Предложение до общинските съветници е отправено и във връзка с отпускане на финансови средства за Спортен клуб „Катерина“ , в който 60 деца от община Банско и 40 деца от региона активно се занимават с плуване. Предложението е за отпускане на 5000 лева за пълноценна спортна дейност на клуба, е посочено в предложението от Стойчо Баненски.

Сред точките, залегнали в дневния ред, е и предложение за отпускане на 500 лева на Ротари клуб Банско – Разлог за организация и провеждане на ежегодната инициатива „Турнир по тенис на маса за Купата на Ротари клуб Банско – Разлог“, насочен към ученици от пети до дванадесети клас.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за отпускане на допълнителна сума в размер на 10 000 лева на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ за покриване на нереализирани плащания във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи при инсталиране на компютърен томограф, като сумата ще бъде осигурена в параграф „Капиталови трансфери на нефинансови предприятия“.

Сред останалите точки, залегнали в дневния ред, са: разглеждане на докладна относно годишния план за ползване на дървесина през следващата година от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на териториалното поделение на „Държавно горско стопанство Добринище“; отдаване под наем на различни обекти и възстановяване на земи.