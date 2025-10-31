Подробно търсене

Национална конференция за имотния пазар в eврозоната събира експерти, инвеститори и институции в София днес

Екатерина Тотева
снимка: Даниел Димитров/БТА, архив
София,  
31.10.2025 07:00
 (БТА)

Отражението на въвеждането на еврото върху пазара на недвижими имоти в България е във фокуса на 11-ата Национална конференция "Inspire to Higher 2025: Имотният пазар в Еврозоната", която започва от 9:00 ч. днес в Hyatt Regency Sofia. Във форума ще участват представители на професионалната общност на брокерите, банковия сектор и международни експерти от Централна и Източна Европа, съобщиха от Националното сдружение "Недвижими имоти" - организатор на конференцията.
 
Форумът ще бъде открит от финансиста Левон Хампарцумян. В програмата ще се включат експерти от страни членки на еврозоната - Хърватия, Литва, Латвия, Белгия и Словакия, които ще разкажат за предизвикателствата в този преход.

За първи път тази година НСНИ ще връчи Годишните награди Inspire to Higher 2025, посветени на социално отговорната мисия на бранша към обществото и професията. Признанията ще бъдат присъдени в четири категории – "Сърце в имоти", за социална или благотворителна инициатива, "Посланик на професията", за принос към развитието и престижа на професията, "Журналистика", за професионално и обективно медийно отразяване, и "Почетна награда на НСНИ", за изключителен принос към сдружението. 

