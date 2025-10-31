Подробно търсене

Оклахома Сити и Сан Антонио продължават без загуба в НБА

Георги Крумов
Снимка: AP Photo/Darren Abate
Маями,  
31.10.2025 07:57
 (БТА)

Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Шарлът - Орландо            107:123
Милуоки - Голдън Стейт      120:110
Оклахома Сити - Вашингтон   127:108
Сан Антонио - Маями         107:101

Класиране в дивизиите:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Филаделфия 4 победи/0 загуби, Ню Йорк 2/2, Бостън 2/3
Централна дивизия: Чикаго 4/0, Милуоки 4/1, Кливланд 3/2
Югоизточна дивизия: Маями 3/2, Атланта 2/3, Шарлът 2/3

Западна конференция:
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 6/0, Денвър 3/1, Портланд 3/2
Тихоокеанска дивизия: Голдън Стейт 4/2, ЛА Лейкърс 3/2, ЛА Клипърс 2/2
Югозападна дивизия: Сан Антонио 5/0, Мемфис 2/2, Хюстън 2/2.

/ГК/

08:44 на 31.10.2025

