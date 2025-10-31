Оклахома Сити и Сан Антонио продължават без загуба в НБА

site.btaОклахома Сити и Сан Антонио продължават без загуба в НБА
Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Шарлът - Орландо 107:123 Милуоки - Голдън Стейт 120:110 Оклахома Сити - Вашингтон 127:108 Сан Антонио - Маями 107:101 Класиране в дивизиите: Източна конференция: Атлантическа дивизия: Филаделфия 4 победи/0 загуби, Ню Йорк 2/2, Бостън 2/3 Централна дивизия: Чикаго 4/0, Милуоки 4/1, Кливланд 3/2 Югоизточна дивизия: Маями 3/2, Атланта 2/3, Шарлът 2/3 Западна конференция: Северозападна дивизия: Оклахома Сити 6/0, Денвър 3/1, Портланд 3/2 Тихоокеанска дивизия: Голдън Стейт 4/2, ЛА Лейкърс 3/2, ЛА Клипърс 2/2 Югозападна дивизия: Сан Антонио 5/0, Мемфис 2/2, Хюстън 2/2.
/ГК/
