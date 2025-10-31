Съветниците в Криводол разглеждат промени в капиталовата програма

Промени в капиталовата програма за годината са предложени на вниманието на общинските съветници в Криводол. В публикувания предварителен дневен ред в сайта на администрацията е посочено, че е нужно да се направят промени в разчета на капиталовите разходи.

В докладната си кметът Христо Доков казва, че в инвестиционната програма са предвидени обекти за финансиране с предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет, за които са разчетени строително-монтажни дейности. Строителен и авторски надзор и изготвяне на технически проект на обектите не са включени в първоначалния план, за това е необходимо да се увеличат средствата в инвестиционната програма с 33 804 лв. Става въпрос за ремонт на по една улица в селата Фурен, Лесура, Главаци, Пудрия и Ракево. В село Осен ще се реновират две улици, а в Галатин - четири, става известно още от докладната.

Според предварителния дневен ред съветниците ще обсъдят и устройствени въпроси, както и програма за развитие на читалищната дейност и културен календар за следващата година.