Осем точки, свързани основно с управлението на общинската собственост, са включени в дневния ред на Общинския съвет в Ковачевци

Общинският съвет (ОбС) в Ковачевци ще има редовно заседание, на което местните съветници ще разгледат осем точки, свързани основно с управлението на общинската собственост. Всички предложения са внесени от кмета Васил Станимиров, а дневният ред е публикуван на сайта на общинската администрация. Сесията ще започне в 10:00 ч. в залата на ОбС.

Сред основните теми са допълване на годишната програма за управление на имотите през 2025 г., утвърждаване на пазарни оценки за придаваеми места в селата Ковачевци и Косача, както и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общинско помещение.

Съветниците ще обсъдят още продажба на идеална част от имот в местността Циганка, отдаване под наем на имот за здравни дейности, както и предоставяне на земя от общинския поземлен фонд в село Лобош.

В дневния ред е добавена и точка, касаеща обсъждането на нова наредба за управление и разпореждане с общинско имущество, с която се актуализира местната нормативна уредба.