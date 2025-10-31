Вицепремиерът Томислав Дончев и министър Красимир Вълчев ще представят мерки за развитието на Технологичното училище "Електронни системи"

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев инициират работна среща, посветена на развитието на Технологичното училище "Електронни системи" (ТУЕС) на територията на "София тех парк". Срещата ще се състои на 31 октомври (петък) от 14:00 ч. в The Venue в "София тех парк", съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

На срещата ще присъстват представители на ИT бизнеса, на "София тех парк", на Обществения съвет на ТУЕС, на Регионалното управление на образованието в София-град и на Техническия университет в София.

Изпълняващият длъжността "директор" на технологичното училище д-р Веселка Христова ще очертае посоки за бъдещо развитие на ТУЕС и на учебната програма с цел адаптация към новите технологии и изискванията на бизнеса.

ТУЕС e специализирано технологично средно училище към Техническия университет (ТУ) в София от национално значение, което подготвя специалисти за ИТ сектора. Възпитаниците му преминават през задълбочена и специализирана петгодишна програма, която им позволява да се позиционират възможно най-бързо в технологичния сектор. Носители са на много награди през годините, отбелязват от МОН.

Технологичното училище "Електронни системи" към Техническия университет в София е създадено през 1988 г., като част от структурата на ТУ-София. Училището представлява резултат от реализирането на една много мащабна и положителна идея от страна на големите в областта на информационните и комуникационните технологии предприятия, научни организации и обединения. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри с професионално образование в областта на компютърните науки и информационните технологии, се казва в информация, публикувана в сайта на ТУЕС.