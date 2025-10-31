Честваме паметта на светите апостоли Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апелий и Аристовул.



Днес си спомняме в молитва за няколко от апостолите, които са в числото на седемдесетте Христови ученици. Това са Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апелий и Аристовул. Живели през първи век, те по думите на апостол Павел били "Христово благоухание пред Бога за онези, които се спасяват". В църковното предание е запазен споменът за тяхната дейност като проповедници на Христовото учение, за предаността и всеотдайните им трудове за просвета на различни народи с истините на спасителната ни вяра.

Свети Стахий бил сътрудник на светия апостол Андрей, който го поставил за епископ, т.е. ръководител на християнската община в град Византион (в четвърти век преименуван на Константинопол, а от българите и другите славяни наричан Цариград). Така Стахий станал пръв в поредицата от предстоятели на тази църква, сега наричана Цариградска (вселенска) патриаршия. Той създал християнска община и в град Аргиропол, на другия бряг на Златния рог, където са днешните квартали Пера и Галата. Усърдно учил хората на Христовите заповеди и като се трудил така шестнадесет години, починал в мир.

Свети Амплий бил епископ на град Диосполис (във византийско време наричан Лида, а сега носи древното си еврейско име Лод, югоизточно от Тел Авив), свети Урбан бил поставен за епископ в Македония (няма сведения точно в кой град бил), а свети Наркис станал епископ в Атина. И тримата положили много усилия да изобличават суетната вяра в идолите и затова пострадали мъченически.

Свети Апелий също бил епископ на град Ираклия в Източна Тракия, на брега на Мраморно море (днес Мармара Ереглиси). Бил и в Рим за известно време, починал в мир в Смирна. За Аристовул се знае, че е стигнал до Британия. Всички тези достойни мъже много допринесли за успешното разпространение на християнството в първи век.