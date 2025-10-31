Съветниците в Брегово ще обсъдят актуализация на бюджета на общината, свързана с изтекъл давностен срок на депозити в размер на 126 115 лв. за т.нар. бели петна по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Друга актуализация касае поименния списък на капиталовите разходи. Това сочи предварителният дневен ред на сайта на община Брегово. Заседанието е насрочено за 10:00 часа в залата на Общинския съвет. Постоянните комисии ще заседават от 9:00 часа.

Общинският съвет трябва да приеме и нова наредба за определяне на местните данъци, в която се предвижда увеличаване на ставката на данъка върху недвижимите имоти с 1 промил през следващата година. Във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България съветниците ще приемат и изменение на наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза и за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. Общинският съвет ще трябва да даде съгласие за провеждането на публичен търг за отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, в град Брегово и с. Куделин.