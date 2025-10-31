Българската академия на науките ще отбележи Деня на народните будители с тържествена церемония и изложба

Българската академия на науките (БАН) ще отбележи Деня на народните будители с тържествена церемония и изложба, съобщиха от пресцентъра на Академията.

Събитието ще се проведе на 31 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН. Очаква се то да бъде открито от председателя на Академията, чл.-кор. Евелина Славчева, а акад. Иван Гранитски от Събранието на академиците и член-кореспондентите ще изнесе слово на тема „Будителите и духовното възраждане на Отечеството“, посочиха от БАН.

В рамките на церемонията ще бъдат връчени „Наградите на БАН за журналисти“ и отличията за високи научни постижения на Съюза на учените в България. Водещ на събитието ще бъде заместник-председателят на БАН, проф. Емануел Мутафов.

По случай празника във фоайето на Академията Централната библиотека и Научният архив на БАН ще представят изложба, посветена на 175-годишнината от рождението на Иван Вазов. Експозицията ще включва над 1000 издания от фондовете на Централната библиотека, както и ценни архивни документи – предмети, писма и стихотворения, свързани с творчеството и личността на Вазов.

/ИПД