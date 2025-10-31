За Деня на народните будители във врачанското село Паволче издават книжен вестник, каза за БТА кметът Петрана Ангелкова. Тя добави, че това е втори брой на изданието и то се подготвя от дванадесетокласничката Дара Драганинска, която живее в селото и учи в езиковата гимназия във Враца специалност „Графичен дизайн“.

В днешно време хората предпочитат интернет сайтове, все по-малко четат и за това реших да направя подарък на селото вестниче, разказа за БТА Дара Драганинска. По думите й подзаглавието на броят е „Балканът разказва“ и в него са включени дописки по повод предстоящата годишнина на Народно читалище „Фар – 1930“ в Паволче, легенда за римския мост, който се намира в подножието на селото. Включен е и стих на жител от нашето село, както и символът на Паволче – вълче, добави кметът Ангелкова. На гърба на изданието има родословно дърво, което е изработено от Дара Драганинска. Идеята е, че родовата памет е важна и трябва да я съхраняваме. Всеки, който си закупи вестника, ще може да попълни информация за своя род и да го предава натам, допълни ученичката.

Тя разказа, че идеята за вестника е възникнала в началото на годината. Дизайнът е нейно дело. Кметът на Паволче добави, че за реализирането на идеята подкрепа са оказали от местното читалище. За мен е гордост и чест в нашето село да имаме такива дейни младежи като Дара, допълни кметът.

Първото издание на вестника е излязло по повод 24 май тази година. В него има QR кодове, които при сканиране възпроизвеждат характерни песни за Паволче, изпълнени от местния хор „Балкански славей“. Отпечатани са 300 броя, които са продадени.

БТА припомня, че на второто издание на Фестивала на книгата, добрините и традициите, който се проведе в Челопек, Дара Драганинска беше отличена от кмета на Паволче и получи награда и грамота за добро дело в полза на местната общност.