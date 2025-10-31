В Ловеч и Луковит осигуряват безплатен транспорт до гробищните паркове на Архангелова задушница, съобщават от общинските администрации.

На 1 ноември, събота, от автогарата в Ловеч ще отпътуват три автобуса. Следващите спирки по маршрута са на ул. „Цачо Шишков”, ОББ, „501 стоки”, „Салито”, кв. „Продимчец”, гробищен парк „Скобелево”. Връщането е по същия маршрут.

В Луковит на Архангелова задушница тръгването е в 10:00 ч. от кв. „Чукара” (при хранителния магазин). Останалите спирки са кв. „Елешник” (при Джобата), „Пощата”, „Халите”, „Чайка”, Гробищен парк. Потеглянето обратно към града е в 11:30 ч.

Безплатният транспорт се организира от кмета на община Луковит Иван Грънчаров и местно дружество.

Архангелова задушница, която е в първата събота преди църковния празник Събор на св. архангел Михаил (Архангеловден) – 8 ноември, е последната от трите големи задушници, които православните християни отбелязват всяка година, показва справка в отдел „Справочна” на БТА. На Архангелова задушница, както на всеки друг помен, се раздават жито, хляб, вино, сладкиши, бонбони, плодове и други храни. Освен на близките, се раздава и на хората около съседните гробове, дори да са непознати.