Подробно търсене

Двама души загинаха в наводнени мазета в Ню Йорк след проливен дъжд

Валерия Динкова
Двама души загинаха в наводнени мазета в Ню Йорк след проливен дъжд
Двама души загинаха в наводнени мазета в Ню Йорк след проливен дъжд
Велосипедист се придвижва през наводнени улици по време на бурята в Ню Йорк, 30 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/David Martin
Ню Йорк,  
31.10.2025 06:41
 (БТА)

Двама души загинаха в наводнени мазета в Ню Йорк вчера, след като проливни дъждове затвориха пътища и предизвикаха сериозни нарушения във въздушния транспорт, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Водолазен екип е открил тялото на 39-годишен мъж, след като пожарникари получили сигнал за човек, блокиран в наводнено мазе в Бруклин около 16:30 ч., съобщи полицията. Мъжът, чиято самоличност не се съобщава, е обявен за мъртъв в болницата.

В Манхатън 43-годишен мъж е загинал на място, след като свидетел разказал, че той е загубил съзнание в наводнено помещение в мазе, добави полицията. Причината за смъртта му се разследва.

На места в града са паднали рекордни количества валежи. По предварителни данни в Сентръл парк са отчетени 4,57 см дъжд – стойност, която може да надмине рекорда от 4,17 см, регистриран през 1917 г., съобщи Националната метеорологична служба. На летище „Ла Гуардия“ са измерени 5 см дъжд – с 2 см повече от предишния рекорд, поставен през 1955 г.

Ню Йорк беше обхванат от часове проливен дъжд с различна интензивност, включително по време на следобедния пиков час. Снимки и видеа в социалните мрежи показаха вода, която достига до броните на автомобилите и се излива в станциите на метрото.

„Когато видите количеството вода, което се изля, става ясно, че канализационната ни система просто не е изградена да поема такъв обем. Валеше постоянно и равномерно“, каза кметът Ерик Адамс.

Опасностите, които внезапните наводнения представляват за жителите на хилядите сутеренни апартаменти в града, станаха особено очевидни през 2021 г., когато проливни дъждове отнеха живота на 11 души в такива жилища.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:12 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация