Филаделфия постигна пета поредна домакинска победа в Националната хокейна лига

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Бостън - Бъфало 4:3 след продължение Отава - Калгари 4:3 след дузпи Филаделфия - Нешвил 4:1 Тампа Бей - Далас 2:1 след продължение Каролина - Ню Йорк Айлендърс 6:2 Минесота - Питсбърг 1:4 Сейнт Луис - Ванкувър 3:4 след дузпи Уинипег - Чикаго 6:3 Едмънтън - Ню Йорк Рейнджърс 3:4 след продължение Сан Хосе - Ню Джърси 5:2 Лос Анджелис - Детройт 4:3 след продължение



Лидери в дивизиите:

Източна конференция:

Атлантическа дивизия: Детройт 16 точки, Монреал 16, Отава 13

Столична дивизия: Питабърг 18, Ню Джърси 16, Каролина 14



Централна дивизия: Уинипег 16, Юта 16, Колорадо 16

Тихоокеанска дивизия: Вегас 15, Лос Анджелис 14, Сиатъл 13