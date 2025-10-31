Филаделфия постигна пета поредна домакинска победа в Националната хокейна лига

site.btaФиладелфия постигна пета поредна домакинска победа в Националната хокейна лига
Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
Бостън - Бъфало 4:3 след продължение Отава - Калгари 4:3 след дузпи Филаделфия - Нешвил 4:1 Тампа Бей - Далас 2:1 след продължение Каролина - Ню Йорк Айлендърс 6:2 Минесота - Питсбърг 1:4 Сейнт Луис - Ванкувър 3:4 след дузпи Уинипег - Чикаго 6:3 Едмънтън - Ню Йорк Рейнджърс 3:4 след продължение Сан Хосе - Ню Джърси 5:2 Лос Анджелис - Детройт 4:3 след продължение
Лидери в дивизиите:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Детройт 16 точки, Монреал 16, Отава 13
Столична дивизия: Питабърг 18, Ню Джърси 16, Каролина 14
Централна дивизия: Уинипег 16, Юта 16, Колорадо 16
Тихоокеанска дивизия: Вегас 15, Лос Анджелис 14, Сиатъл 13
/ГК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина