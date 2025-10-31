Подробно търсене

Филаделфия постигна пета поредна домакинска победа в Националната хокейна лига

Георги Крумов
Снимка: AP Photo/Matt Slocum
Филаделфия,  
31.10.2025 08:02
 (БТА)

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Бостън - Бъфало               4:3 след продължение 
Отава - Калгари               4:3 след дузпи
Филаделфия - Нешвил           4:1
Тампа Бей - Далас             2:1 след продължение
Каролина - Ню Йорк Айлендърс  6:2
Минесота - Питсбърг           1:4
Сейнт Луис - Ванкувър         3:4 след дузпи
Уинипег - Чикаго              6:3
Едмънтън - Ню Йорк Рейнджърс  3:4 след продължение
Сан Хосе - Ню Джърси          5:2
Лос Анджелис - Детройт        4:3 след продължение

Лидери в дивизиите:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Детройт 16 точки, Монреал 16, Отава 13
Столична дивизия: Питабърг 18, Ню Джърси 16, Каролина 14

Централна дивизия: Уинипег 16, Юта 16, Колорадо 16
Тихоокеанска дивизия: Вегас 15, Лос Анджелис 14, Сиатъл 13

/ГК/

