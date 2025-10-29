site.bta Общинският съвет в Карнобат ще разгледа въпроси, свързани с изменение на Общия устройствен план
Единадесет точки ще разгледа Общинският съвет в Карнобат на днешното си заседание. Проектът за дневен ред е публикуван на сайта на Община Карнобат.
Сред включените теми са предложения и докладни записки, внесени от кмета Георги Димитров и заместник-кмета Стефка Иванова. Общинските съветници ще обсъдят предоставяне на временни безлихвени заеми за допустими възстановими разходи по европейски проекти, както и продажба на имоти – частна общинска собственост в Карнобат, село Драганци и гара Церковски чрез публичен търг.
В дневния ред са включени още предложения за прекратяване на съсобственост между общината и физически лица чрез продажба на идеални части от имоти в селата Сан Стефано и Соколово.
Съветниците ще разгледат и въпроси, свързани с изменение на Общия устройствен план на общината и одобряване на парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – кабелна линия в село Екзарх Антимово.
Предвидени са и точки за промяна на предназначението на общински имоти, отредени за детски градини в квартал "Красно село" в Карнобат и в село Крумово Градище, както и за допълнение на програмата по Закона за общинската собственост и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
Ще бъде обсъдено и предложение за предоставяне на моторно превозно средство за безвъзмездно управление на Основно училище "П. Р. Славейков" в Карнобат.
/ВД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина