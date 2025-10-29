Общинският съвет в Карнобат ще разгледа въпроси, свързани с изменение на Общия устройствен план

Единадесет точки ще разгледа Общинският съвет в Карнобат на днешното си заседание. Проектът за дневен ред е публикуван на сайта на Община Карнобат.

Сред включените теми са предложения и докладни записки, внесени от кмета Георги Димитров и заместник-кмета Стефка Иванова. Общинските съветници ще обсъдят предоставяне на временни безлихвени заеми за допустими възстановими разходи по европейски проекти, както и продажба на имоти – частна общинска собственост в Карнобат, село Драганци и гара Церковски чрез публичен търг.

В дневния ред са включени още предложения за прекратяване на съсобственост между общината и физически лица чрез продажба на идеални части от имоти в селата Сан Стефано и Соколово.

Съветниците ще разгледат и въпроси, свързани с изменение на Общия устройствен план на общината и одобряване на парцеларен план за обект на техническата инфраструктура – кабелна линия в село Екзарх Антимово.

Предвидени са и точки за промяна на предназначението на общински имоти, отредени за детски градини в квартал "Красно село" в Карнобат и в село Крумово Градище, както и за допълнение на програмата по Закона за общинската собственост и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

Ще бъде обсъдено и предложение за предоставяне на моторно превозно средство за безвъзмездно управление на Основно училище "П. Р. Славейков" в Карнобат.