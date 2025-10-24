Подробно търсене

Асен Даскалов
Шампионът Левски София загуби срещу Нефтохимик 2010 на старта на волейболното първенство при мъжете
снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
24.10.2025 21:06 | ОБНОВЕНА 24.10.2025 21:24
 (БТА)

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство с поражение. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг.

"Сините", които през миналата седмица спечелиха Суперкупата на страната, играха неубедително в края на първия гейм, когато изостанаха решително със 17:20. 

Във втората част бургазлии водеха със 17:11 и лесно затвърдиха преднината си след 25:20.

Третият гейм също премина при превъзходство на гостите, които имаха аванс от 15:10 и 22:12, приключвайки срещата за малко повече от един час.

Столичани играха без контузените си основни състезатели Гордан Люцканов, Петьо Иванов и Николай Николаев.

Най-резултатен в полза на победителите стана Калоян Балабанов с 12 точки. Съотборникът му Ади Османович добави още 11 за бронзовите медалисти от миналото първенство.

За "сините" с 18 пункта се отличи швейцарецът Юлиан Вайзиг. Бившият национал Тодор Скримов приключи със 7 точки за Левски.

В друга среща от кръга Монтана победи Черно море у дома с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26). 

Пирин Разлог се поздрави с успех 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) пред собствена публика срещу Дунав Русе.

В събота ще бъдат изиграни още два двубоя шампионата по волейбол при мъжете.

Мачове от първия кръг в шампионата на България по повейбол за мъже:

Левски София - Нефтохимик 2010  0:3 (19:25, 20:25, 16:25)
Монтана - Черно море            3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26) 
Пирин Разлог - Дунав Русе       3:0 (25:16, 25:23, 25:18) 

събота: 
Дея спорт - ЦСКА
Локомотив Пловдив - Славия

/ГК/

Към 22:40 на 24.10.2025 Новините от днес

